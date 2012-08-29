美联储褐皮书称7月和8月初经济缓慢成长

路透华盛顿8月29日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区美国经济继续缓慢成长,但许多地区的制造业活动转弱.

美联储在最近发布的褐皮书中称,自上次报告以来,包括汽车销售在内的零售活动有所增强.

褐皮书指出,"12个联储地区的报告显示,7月和8月初,多数地区和行业经济活动继续缓慢扩张."

褐皮书中对经济状况的评估为联储官员在9月12-13日举行的政策会议上作决定提供参考.决策者们将在下次政策会议上讨论是否经济状况是否为进一步购买公债以刺激经济更强劲复苏提供了依据.

褐皮书对第三季度初的经济状况作出了评估,且暗示复苏速度缓慢,不足以刺激招聘以更快速增长.美联储表示,"多数地区报告称,就业状况持稳,或仅小幅增长."

褐皮书还指出,许多地区制造业活动转弱,与近期发布的地区制造业数据一致.导致制造业活动放缓的主要原因是海外需求疲弱,尤其是亚洲.

"多数地区报告称,制造业活动有所减弱,要麽是成长速度放缓,要麽是销售,产出或订单减少,"美联储称,"在12个地区中,鲜有企业报告有重大招聘或裁员."(完)

--编译 母红;审校 李军

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