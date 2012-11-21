伯南克称若可避免财政悬崖 看好明年美国经济前景

美国联邦储备委员会主席伯南克周二表示，若政界迅速达成协议，避免“财政悬崖”的出现，那麽2013年对於美国经济而言将是“非常好的一年”。他表示有必要建立一个可靠的长期框架，使联邦预算沿着健康的道路发展。图为伯南克。路透