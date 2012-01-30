焦点：伯南克--从容淡静的变革者

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 设定通胀目标後让强化就业成为新的焦点
* 巧妙地通过调整政策架构来移转目标
* 通过提升透明度来结束个人崇拜的年代
记者 Stella Dawson 编译 程琳/侯向明/戴素萍/梁瑞雪/石冠兰
路透华盛顿1月27日电---伯南克在美国联邦储备委员会(美联储)实现了凯恩斯所未曾实现的梦想--经济学家不该被拜为英雄,而应该被看作是像牙医那样平凡又能胜任其职的人.
伯南克的前任格林斯潘(Alan Greenspan)在传记中被誉为"大师",因其掌管美联储期间美国经历了最长时间的经济扩张,而他的工作大部分时候都是云遮雾罩,且言语颇令人费解.
回到1980年代,时任美联储主席的沃克尔则是常常紧咬大雪茄,眼神犀利,用铺天盖地的货币供应数据强势镇压了通胀.
两位都可谓传奇式人物.
相比之下,伯南克则显得谦逊温和.他揭开了美联储的神秘面纱,将其打造成更加公开透明的机构--本周他朝着这个方向更进一步,明确设立2%的通胀率目标,展示出一个崭新的货币政策框架.
在整个过程中,伯南克在静静地改革美联储,为美国货币政策框架留下了一个可长可久的传统.
通过设立一个通胀目标,伯南克不着痕迹地给美联储提供了更多空间来专注于提振就业.当他还是普林斯顿大学教授时,伯南克就已提倡设定通胀目标.
"他是一个机灵且非常聪明的人,"罗格斯大学(Rutgers University)经济史学家Michael Bordo说.Michael Bordo擅长货币政策问题.
和格林斯潘不同,伯南克在美联储会议上引入了一种更像大学似的讨论形式,以期得到更多的观点见解.伯南克还首先在透明度方面迈出一步,他自去年开始召开季度新闻发布会.
本周,伯南克还首次公布所有17位美联储政策委员的利率预估,旨在帮助引导市场了解美联储内部的思考范围.
这次举措并不激进,但符合伯南克长久以来支持提升美联储政策透明度的目标,这样既能够给投资者提供更好的信息,亦能提高市场效率.
这也让美联储有更专注就业的新转寰余地的作用.
美联储图表:美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明稿关键字云,请点选(link.reuters.com/wud36s)
经济,利率预测,请点选(link.reuters.com/zud36s)
**静静地呼吁行动**
美联储有双重任务--稳定的物价及充分就业.在沃克尔和格林斯潘任内,重心放在推行低通胀,这是1970年代滞胀时期後的迫切议题.依照他们的看法,实现物价稳定後才会有充分就业.
"伯南克更看重就业,把我们带向早期的情况,"Bordo表示.
他以三种方式做到这点.
其一,美联储决策者本周提供的预测显示,通胀率将达到最新2%的目标,但有可能低於此一水准;失业率则将居高不下--这显然让美联储有可能无法完成其双重任务.
美国12月的失业率为8.5%,仍远高於美联储官员们希望的5.2-6.0%区间.
同时,政府周五公布的第四季核心物价数据显示,通胀压力大幅回落.扣除食品和能源的物价指数环比年率为成长1.1%,显示美联储有可能无法达到其最新的通胀目标,且是低於2%的目标水准.
其次,伯南克周三在新闻发布会上数次表示,这样的情况下可能有必要采取行动."如果经济复苏持续温和、就业市场进展十分迟缓、且若几年内的通胀看起来可能会低於目标水平,那麽根据我们的政策架构,我们寻求更多不同扩张工具的理由将很充分,"他说.
最後,分析师称,尽管伯南克令人不再质疑美联储的讨论形式,并强调决议是由美联储内部17名委员共同作出,但拥有最终话语权的是其中较规模小的美国联邦公开市场委员会(FOMC),而伯南克是该委员会的主席.
"这些预估和FOMC的决议间并不存在连动关系,"伯南克表示.如果这还不够明确,他随後还说,"FOMC对於未来利率的预估占主导地位."
前美联储官员、目前任职於摩根大通的Michael Feroli并未忽略此一讯息."委员会还是主席掌权,只要伯南克还担任主席,那麽至少在2014年初以前,美联储还会偏向于经济成长,并将尽其所能确保经济复苏,"他在一份客户报告中表示.
长期观察美联储动向的Scowcroft Group集团老将Thomas Gallagher对此也表示赞同.他认为伯南克对新政策框架的解释传递出最明显的潜台词是,决心进一步放宽货币政策来应对疲软的就业市场.
"他将尽他所能来防止再次衰退.他正全力加速.这是一个很强势的立场,"Gallagher说.
**准备好了吗?**
美联储已将隔拆利率降至接近零水准,并购入2.3万亿美元公债,旨在加速景气复苏,并防止通缩风险.
的确,伯南克传达的讯息将美国10年期公债收益率压低至2%下方,单单通过这沟通的过程就达成了温和的宽松银根效果.
前美联储理事、现任职於Macroeconomic Advisers的梅尔(Laurence Meyer)表示,他不太确定伯南克是否准备好进一步采取措施以达成扩大就业任务.他称,伯南克对此列出的条件是,极低的通胀率以及降低失业率上未有长足进步,但显然这两个条件目前都还未实现."底线是什麽?这很难说."
但纽约联邦储备银行总裁杜德利周五亦释出一明显温和的信号."很明显,美联储要实现在物价稳定情况下最大限度就业的双重使命,还有许多工作要做,"他在一次演讲後对记者表示.
如果这一新框架确实赋予了美联储更多空间来解决疲弱的就业增速,那绝不会是毫无争议的.国际清算银行前任首席经济学家Bill White指出,美联储着眼於庞大产出缺口造成的低通胀及高失业率等短期问题,却未能关注中长期信用失衡问题.
他称,越来越多的研究表明,即便一家央行具有明确的通胀目标,通胀预期仍无法锚定,特别是如果公债及民间债务水平高企的时候.
"他们不断地注入经济激素来缓解疼痛,而任何医生都会告诉你长期如此是会致命的,"White称.
在债务负担压倒企业、家庭或政府之前,美联储希望通过不断货币宽松举措来刺激经济成长.第二任任期截至2014年的伯南克将留下的财富是一项新的政策框架,提出明确目标以突出通胀的重要性,暗中加强拉低失业率的宽松举措.(完)
--译文审校 张明钧
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