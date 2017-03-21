美联储处于年内还将升息两次的轨道上--芝加哥联储总裁埃文斯

资料图片：2015年11月，图为由硬币拼成的美元货币符号。 REUTERS/Shamil Zhumatov

路透纽约3月20日 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，上周收紧政策后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前处于年内还将升息两次的轨道上，次数是否会增加或减少取决于通胀形势、以及特朗普政府的财政政策。

美联储上周升息25个基点，并预计年内大约还将升息两次，以降低失业率，并减轻部分通胀压力。埃文斯是美联储升息后首批发言的官员之一。

“(升息)三次完全有可能，”埃文斯在福克斯商业网络电视(Fox Business Network TV)上称。“如果我对经济前景的信心增强，就可能支持年内总共升息三次。倘若通胀开始加快，肯定会巩固(该预期)。(升息)可能是三次，可能是两次，如果通胀真的加快也可能是四次。”

当被问及特朗普承诺将经济成长率由过去几年的约2%提高至4%时，埃文斯说：“4%的确是个很大的数字。”

虽然这样的增长率可能“在某个特定年份”实现，但他认为这还是难以想象，因为经济目前表现已经很好了，就业市场“非常强劲”，汽车销售这些方面也处在历史高点。

埃文斯今年是美联储货币政策决策委员会的投票委员，并在上周对升息投了赞成票。他还附和了美联储主席叶伦周三的讲话，叶伦暗示联储可能尝试将目前处在1.7%的通胀率水平，推高至2%目标水平之上。

“通胀率有达到2%的空间，实际上为了确保达到，可以略微超过2%一点，这是一个对称的目标水平，所以没什么问题，”埃文斯说。(完)