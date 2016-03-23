美联储官员预计今年加息两次 芝加哥联储总裁温和立场渐成主流

2011年9月20日，在首尔一家银行拍摄的百元面值的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透芝加哥3月22日 - 就连以缓慢的速度加息，美国联邦储备委员会(美联储，FED)的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。

周二，芝加哥联储总裁埃文斯表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此，今年料有两次加息。

美国公债收益率上升，因交易员认为他这番评论是看好美国经济。

但埃文斯几乎很少表明新的立场。这与去年12月美联储近10年来首次加息时他的表态相同。

但当时埃文斯的看法有些另类，他的多数同僚都预期今年加息四次。基于上周美联储公布的经济预估，大多数决策者目前都预计只有两次加息，其中包括埃文斯。美联储上周决定等候观望更多经济数据，再做出加息决定。

美联储“在利率正常化的道路上谨慎地暂时停下脚步是为了评估风险，仅出于谨慎考虑，”埃文斯在芝加哥城市俱乐部(City Club of Chicago)表示，“继续保持‘等待观望’的货币政策反应是恰当的，是为了确保经济能够持续增长、就业市场进一步走强、薪资开始以更大幅度上升，并且上述所有因素能推动当前偏低的通胀率最终回升到2%的目标水平。”

埃文斯不愿回答他认为美联储何时将继续加息。

但他清楚地表明，对于那些显然立场偏强硬的同僚，他不再试图说服他们。

“过去我经常看着(图上的)这些小点，认为他们比我预计的适当水平显得过紧，”埃文斯说，他指的是标明每位美联储官员关于加息预期的一张图，每个人的预期用一个点来表示。“如今我认为这些小点的确是(关于货币政策的)很好设置。”

埃文斯今年不具有货币政策投票权，但会参加美联储常规政策会议。

埃文斯预计通胀率将升至1.75%，并希望看到更多通胀率升向2%的证据。他还表示，就算通胀率超过2%的联储目标，自己也不会介意。埃文斯称，如果通胀率升至2.5%并且有持续之势，则美联储政策至少应处于中性，或是采取紧缩性政策来压低通胀。(完)