美联储官员预计今年加息两次 芝加哥联储总裁温和立场渐成主流

焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透芝加哥3月22日 - 就连以缓慢的速度加息，美国联邦储备委员会(美联储，FED)的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。
周二，芝加哥联储总裁埃文斯表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此，今年料有两次加息。
美国公债收益率上升，因交易员认为他这番评论是看好美国经济。
但埃文斯几乎很少表明新的立场。这与去年12月美联储近10年来首次加息时他的表态相同。
但当时埃文斯的看法有些另类，他的多数同僚都预期今年加息四次。基于上周美联储公布的经济预估，大多数决策者目前都预计只有两次加息，其中包括埃文斯。美联储上周决定等候观望更多经济数据，再做出加息决定。
美联储“在利率正常化的道路上谨慎地暂时停下脚步是为了评估风险，仅出于谨慎考虑，”埃文斯在芝加哥城市俱乐部(City Club of Chicago)表示，“继续保持‘等待观望’的货币政策反应是恰当的，是为了确保经济能够持续增长、就业市场进一步走强、薪资开始以更大幅度上升，并且上述所有因素能推动当前偏低的通胀率最终回升到2%的目标水平。”
埃文斯不愿回答他认为美联储何时将继续加息。
但他清楚地表明，对于那些显然立场偏强硬的同僚，他不再试图说服他们。
“过去我经常看着(图上的)这些小点，认为他们比我预计的适当水平显得过紧，”埃文斯说，他指的是标明每位美联储官员关于加息预期的一张图，每个人的预期用一个点来表示。“如今我认为这些小点的确是(关于货币政策的)很好设置。”
埃文斯今年不具有货币政策投票权，但会参加美联储常规政策会议。
埃文斯预计通胀率将升至1.75%，并希望看到更多通胀率升向2%的证据。他还表示，就算通胀率超过2%的联储目标，自己也不会介意。埃文斯称，如果通胀率升至2.5%并且有持续之势，则美联储政策至少应处于中性，或是采取紧缩性政策来压低通胀。(完)
(编译 李爽/孙国玉；审校 杜明霞/徐文焰)
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