美联储议息会议结果符合预期 但声明令6月议息不确定性增加--券商

路透北京4月28日 - 美联储周三晚在4月议息会议结束后发表声明，宣布维持联邦基金利率在0.25%至0.50%的目标区间。分析人士指出，此次会议结果符合预期，但声明的鸽派程度降低，令6月议息的不确定性增加。

以下是路透整理的券商观点摘录。

--国信宏观固收：

美联储4月议息会议的结果符合市场预期，考虑到一季度美国经济数据的疲软和近期金融市场企稳的持续性尚存疑问，美联储在按兵不动的同时继续以鸽派基调安抚市场。但从4月声明的全文来看，其鸽派程度有所降低。

一是删去了三月声明中“全球经济和金融发展仍然带来风险”的措辞，代之以“继续密切关注通胀指标，以及全球经济和金融发展”；这表明美联储对此前外部经济和金融风险的担忧已有所缓解。

二是通胀继续低于委员会长期2%的目标是部分反映了”早期“的能源和非能源进口价格的下跌。新增的”早期“一次表明美联储认为此前油价下跌和美元升值对通胀的拖累已逐渐消退。

另外，继3月议息会议之后，堪萨斯联储主席再次对利率决议投了反对票，认为应加息25bp。

就当前而言，虽然美联储安抚市场的方式是按兵不动而非1998年的降息，但其在产生的背景和效果上，依然与当时有颇多相似之处，尤其体现在美股、美元和通胀的走势上。有鉴于此，我们有理由对近期美联储安抚下的金融市场企稳保持警惕。考虑到一季度经济数据的疲弱，美联储仍乐见此轮金融市场的企稳能延续至5月中下旬，但如果届时经济数据佐证了一季度复苏脆弱的暂时性，美联储6月或7月加息的大门将正式敞开。

--中金研究：

从实际结果来看，此次美联储选择按兵不动，维持当前利率水平不变，这一点符合市场预期。但在近期经济/通胀形势的描述、全球风险的措辞，和对未来加息的前瞻指引上有一些边际上的变化。

此次声明的“鸽派”程度边际上不及3月份；但由于没有修改前瞻指引，因此6月加息的概率下降，或者说6月加息需要更严格的条件；但即便是这一点，也已经基本隐含在了市场预期和资产价格之中（此次会议前，市场对于6月份加息的概率预测为20%左右）。

美联储给全球市场提供了延长版的喘息窗口，至少未来的短期内（一个月）可能不用再担忧或者考虑加息的影响，当然预期变化的扰动随着数据的公布依然会出现。而在美联储加息问题成为一个短期不发生显着变化的大背景之后，投资者的关注点也将会转移到不同市场自身的因素（如基本面和央行政策）。

我们依然认为美股估值已经显得过高，在盈利没有显着改善之前（我们认为可能的窗口在二季度之后），我们维持谨慎观点。欧洲和日本股市在大方向上，可能还会一定程度上承受弱势美元下强势本币带来的压力，但边际影响也在减弱；而如果日本央行可以超预期加大宽松的话，则会对日本股市带来明显提振。而新兴市场短期内仍将继续受益于美联储宽松姿态下延长的喘息窗口，特别是估值依然有吸引力的市场。

--光大宏观：

美联储4月会议维持基准利率不变，会后声明不如市场担心的鹰派。其中删除了全球经济和金融市场动荡带来风险的表述，客观描述了经济温和放缓，没有对未来加息的强烈暗示，但也同时向6月份加息敞开大门。

市场反应：美元指数短线冲高后回落。美股走高，标普收涨0.16%，而纳指收跌0.51%。美债收益率回落，2年期和10年期美债收益率分别下跌2.4bp和6.8bp至0.84%和1.86%。金价小幅上涨0.6%；油价虽因EIA库存增加下跌，但在美联储会后再度反弹，突破45美元/桶。

通胀预期变化是下半年美联储加息节奏快慢的核心因素。美联储加息节奏的最大不确定性可能主要集中在6-9月间，我们维持全年加息2次的基准判断。（完）