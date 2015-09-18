美联储12月加息概率大增 未来两年加息步伐可能放缓--中金

路透北京9月18日 - 中国知名投行--中金公司最新报告认为，美联储9月FOMC会议声明维持基准利率不变，符合市场预期。预计12月加息概率大增，虽不能完全排除10月加息可能性，但料这种可能性小。

报告称，会后声明中货币政策部分的措辞与7月时相比一字未变，说明美联储对加息谨慎，对加息态度明显鸽派。在最新的经济预测中，最重要的改变是放缓了未来两年加息步伐。这意味着今年加息一次的概率大增，且未来两年加息步伐可能放缓。

以下为中金报告全文：

美联储刚刚发布9月FOMC会议声明，维持基准利率不变，符合市场预期。总体上，不论从会后声明，还是最新的经济预测，还是新闻发布会上耶伦的发言看，9月FOMC会议决议都明显鸽派。具体来看，此次议息会议的主要信息如下：

在会后书面声明中：与7月声明相比，新增的有意义的内容只有一点，即更加关注海外局势的发展——为此新增了两句话以重点说明，实为少见。

另外的两个变化是：a）Richmond联储主席Jeffrey Lacker投了反对票，他认为9月应该加息；7月时全部委员都是投赞成票；b）对增长、通胀、就业的措辞小幅改动，基本都是反映过去一个多月已经发生过的事实，并无实质内容。

此外，我们特别注意到，会后声明中货币政策部分的措辞与7月时相比一字未变，说明美联储对加息谨慎，对加息态度明显鸽派。

在最新的经济预测中：最重要的改变是放缓了未来两年加息步伐。FOMC委员对2015/2016/2017年底基准利率的中位值预测从6月的0.625%/1.625%/2.875%下调至0.375%/1.375%/2.625%。这意味着今年加息一次的概率大增，且未来两年加息步伐可能放缓。

此外，FOMC委员还小幅调整了增长、通胀、失业率预测，同样主要是反映过去一个季度已经公布数据的变化（2季度增长超预期、通胀低于预期），而非对增长通胀前景判断的方向性变化。

在新闻发布会上，有两点值得注意：a）耶伦仍旧表示今年底前加息是合适的；b）在今天的预测数据中，有一位FOMC委员预计今年可能再次降息至负利率，耶伦倾向于认为这是一个特例。我们也认为这是预测数据的一个outlier，并非货币政策方向的改变。

我们详细评论如下：

短期内，全球风险资产有望迎来普遍上涨，尤其是新兴市场股市和汇市。过去半年以来，受美联储加息预期压制，新兴市场股市普遍下挫、汇率大幅贬值。9月FOMC会议不仅未加息，整个会议声明、经济预测和新闻发布会上耶伦的态度都非常鸽派，短期内这将明显逆转之前全球风险资产，尤其是新兴市场资产的颓势。

短期看跌美元指数。去年中至今年3月，美元指数持续走强，主要原因之一就是美联储加息预期。目前加息预期落空，预计短期内美元指数将明显下挫。

12月加息概率大增。当被问及10月是否也是个加息窗口时，耶伦明确表示是。当然不能完全排除10月加息的可能性，但我们预计这种可能性小，核心逻辑与我们之前判断9月不会加息的逻辑一样：作为美联储实施货币政策的一贯原则，在作出任何重大政策改变之前，都会先与市场充分沟通；但在9月FOMC会议声明中，货币政策部分一字未变，美联储仍旧没有给出更多加息暗示。我们认为更合理的情形应该是：10月FOMC会议声明显着更改加息前瞻指导，为12月加息做准备。（完）

(整理 沈燕; 审校 张喜良)

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