美联储副主席提名人费舍尔为自己在花旗的从业经历进行辩护

路透华盛顿3月13日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席提名人费舍尔周四为自己与花旗集团的联系进行辩护，称如果不是多亏在花旗的从业经历，他是无法胜任以色列央行总裁之职的。

“在花旗工作的三年，是我所受教育中最重要的一环，让我能够成为一名有效率的银行业监管者，而这是我担任以色列央行总裁时的职责之一，”费舍尔向参议院金融委员会表示。

“如果没有这些经历，那我基本上只有理论知识，也根本不了解一间银行的内部运作，”他还称。

费舍尔的此番言论是回应马萨诸塞州民主党参议员沃伦的质问。沃伦暗示，奥巴马政府倾向于任用前花旗高管来担任高级经济官员，可能会让政府“处在一个紧密团体的掌控之下”，很容易陷入“趋同思维”。

费舍尔曾在麻省理工学院教授经济学多年，他被看作是货币政策领域的重要人物。在去花旗担任副董事长之前，他还担任过国际货币基金组织(IMF)第一副总裁和世界银行首席经济学家。

此前人们预计他在花旗的工作将引来非议，但只有沃伦一名议员提出了该问题。

听证会并未帮助人们了解多少费舍尔的货币政策思想，但是他表示他的观点基本与美联储主席叶伦一致。

听证会上还审查了另外两名美联储理事的提名人选：此前在美国财政部担任国际事务次长的布雷纳德(LaelBrainard)，以及现任理事鲍威尔(Jerome Powell)。奥巴马已经提名鲍威尔连任。

在这三名候选人中，布雷纳德对就业市场状况最为忧虑。在2007-2009年的衰退结束多年之后，失业率仍处在6.7%的高位。(完)

(编译 许娜/朱晓军；审校 郑茵)

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