焦点：美联储“不慎”发布机密讯息 内部雇员看淡经济通胀前景

路透华盛顿7月24日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)误发在网站上的预估，美联储内部经济学家预期今年将升息0.25个百分点；这个误发事件引发外界批评美联储保守秘密的能力。

这些预估数字是在美联储6月16-17日会议呈报给决策官员，当中包括连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估。

上述敏感资讯的揭露，对于美联储在维护政策审议的机密性上带来最新一波打击。

周五稍晚，美联储称不慎发出的文件并非正确文件，并提供一个新的表格，当中显示对2015年国内生产总值(GDP)及通胀前景略为下调，同时还有其他的修正。

美国联邦检察官目前正在就2012年美联储敏感资料泄漏给一民间金融通讯的指控进行调查。

美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)表示，“遗憾的是，这看来像是美联储仍缺乏适当内部控管来保护机密资讯。”亨萨林目前正就2012年泄漏机密案向美联储主席叶伦施压，要求提供相关文件。

美联储在一份声明稿中指出，这些预估数字“不慎地”包含在一个于6月29日公布在网站上的电脑档案中。

美联储官员表示，公布这些数据是因为在雇员层级的程序出现错误，并在本周二发现此一问题。这件事情已经提报给美联储的监察长。

这些预估数字并不代表制定利率政策官员们的观点。这些决策官员们有很多是在华盛顿以外的地区联邦储备银行任职，会自行提出预估数据，最近一次提出预估的时间为6月17日。

美联储委员会雇员观点具备高度敏感性及影响力，美联储通常会在预估做成的五年后才公布。

**2015年升息一次**

在6月做成的预估、以及周五公布的修正后表格中，美联储雇员预期决策官员调高指标联邦基金利率的程度，将足以使其2015年第四季均值来到0.35%。

由于目前联邦基金利率USONFFE=位于约0.13%，这意味着今年将升息0.25个百分点。

摩根大通及巴克莱分析师表示，这意味着雇员预期12月15-16日政策会议之前升息。美联储今年年底前预定开会日程分别为7月28-29日、9月16-17日、10月27-28日，以及12月15-16日。

美联储17位决策官员中，有15位认为应该在2015年升息。对于今年该升息一次或两次，委员们看法分歧。

与几位关键决策官员预估相较，雇员们对于经济的看法比较不那么乐观。

在修正后的2015-2020年预估中，雇员预期通胀不会回升至美联储的2.0%目标。在2020年第四季之前，雇员预期个人消费支出(PCE)通胀指数将较上年同期上涨1.97%。

美联储雇员同时对于长期经济成长抱持较为黯淡的看法，预期2020年第四季止当年度GDP将成长1.73%。美联储决策官员对于长期成长率预估介于1.8-2.5%。

美联储很努力地管理敏感资讯发布事宜，决策官员及雇员均避免在政策会议前发表公开评论，利率决议做成后，现场记者必须先交出手机，才能进入一个上锁的房间阅读政策声明，并准备新闻报导，在这之后美联储才会将利率决议发布在电子布告栏。

一项司法部的调查正在研究一份2012年的分析师报告，该报告包含了尚未公布的政策会议细节。

众议院金融机构暨消费者信贷子委员会主席Randy Neugebauer表示，“泄密事件一再发生，令人不解。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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