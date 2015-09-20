一周经济焦点：美联储动向费猜疑 关注中国欧洲PMI及联储官员讲话

路透巴黎9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)按兵不动后，市场继续猜测其何时会开始加息，之后中国和欧元区本周将公布的企业信心数据将对全球经济前景提供一些线索。

由于美联储上周暂不加息，将矛头指向中国经济减速，所以中国周三将公布的制造业采购经理人指数(PMI)初值将备受关注，可以从中观测中国经济是否有恶化的迹象。

路透调查的分析师预计该指数略微改善，若结果令人失望，可能重燃对中国经济减缓幅度超出预期的疑虑。

“鉴于工业环境持续疲弱，尤其是最近工厂关闭的影响将不会完全消除，所以我们要警惕不要寄望数据在疲弱的基础上会明显企稳，”Exane BNP Paribas分析师表示。

美国下周出炉的经济数据重要性可能退居次席。

“在市场对美联储声明及会后记者会所传递的信息做温和解读后，美联储官员的讲话显得更重要，这可以影响对美联储的升息预期，”ING分析师James Knightley在一份研究报告中指出。

“我们仍认为有较充分的理由预期10月加息，”他补充称。

**关注叶伦讲话和习奥会**

美联储公布会议决定后，路透访问的华尔街银行预计，美联储不会那么快就行动，而是要到12月才开始加息。

不再受会前禁言期限制，美联储官员将纷纷表达自己的观点，美联储主席叶伦周四在马萨诸塞州发表的讲话尤为重要。

但中国国家主席习近平与美国总统奥巴马周五的会谈将受到密切关注，他们将讨论经济问题。

至于欧元区，分析师认为周三出炉的9月PMI初值会显示略微持稳至疲软。

尽管欧元疲软有利于其出口，但对德国PMI和Ifo企业信心预期显示下行，因中国需求放缓。

欧洲央行货币供应数据将表明，8月家庭和企业的信贷流动是否继续其逐步复苏态势。

欧洲央行每月600亿欧元资产购买计划是否成功振兴经济并击退通缩威胁，信贷成长情况是判断标准之一。

尽管欧洲难民危机最近几周基本盖过了对希腊债务问题的关注，但市场必须迅速搞清楚周末的选举结果意味着什么。

可能的直接结果就是联合政府继续展开协商，无论谁赢得选举，都不得不推进经济改革，以确保希腊保留在欧元区内。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。