（修正）美联储加息信号诱发人民币急跌 一度逼近6.22创半年新低

（修正内文第三段错字）

路透北京12月18日 - 隔夜美联储会议释出强烈升息信号后，中国人民币兑美元周四早盘遭遇急跌行情，即期汇价连穿6.20、6.21两关，一度逼近6.22至约半年低点，方才有所企稳。

交易员反映，此前坚守于6.20元附近的大行结汇未有出现，使得市场中的美元空头购汇平仓，加剧早盘人民币跌势。不过目前在6.22元附近交易趋谨慎，市场暂时恢复平静。

“你坐过直升飞机吗？就是这感觉吧。”一外资行交易员在谈及早盘美元兑人民币价格快速攀升时形容说。

交易员说，此前6.20元处有大行持续结汇使人民币贬值难以突破该价位，加之近期美元掉期点数较高，也增加了美元多头的持有成本，因此该价位也有人做空美元。这使得今天美元上涨后，购汇盘涌出，流动性一度变差。

交易数据显示，截至目前，人民币汇率即期盘中最低报价为6.2187元，触及今年6月27日以来最低点。香港离岸人民币即期同样走势沉重，早盘亦跌破6.21关口，最低报6.2196元。

“早盘大跌，...美元指数涨好多啊，”一股份制行交易员指出。

受隔夜国际美元指数上扬影响，人民币中间价CNY=PBOC周四报6.1195，较昨日下跌58个点子。

中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影响；中国将推动资本项目可兑换改革，而在汇率双向波动背景下，对个别月份资金流出没有必要过度关注。

美元周四上涨，美元周四上涨，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示将在明年加息，并改变了将在“相当长一段时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

澳元和新西兰元周四亦跌幅沉重，此前美联储展示出对美国经济具有足够信心，释出明年升息信号，对美元产生提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3380/30，上日尾盘为6.315。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2149/54元，上一交易日尾盘报6.201元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/黄凯)

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