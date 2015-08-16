一周焦点：美联储会议记录和中国房价状况为关注焦点

路透法兰克福8月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来愈发肯定会在9月进行近10年来首次升息，但中国的经济问题越来越大可能扰乱美联储的计划。

周三将公布的美联储7月28-29日会议记录，将为其打算何时进行2006年以来首次升息提供重要线索。美国零售销售反弹，就业增长强劲，建筑业蒸蒸日上，都指向下个月很有可能升息，而且美国的国内生产总值(GDP)增速维持在高于趋势的水平。

但亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特最近表示，只有经济数据“明显恶化”，才会让他觉得不应在9月升息，而多数重要参考因素都意外向好。

最大的例外，当然是中国。

中国经济增长在放缓，房屋市场在下行，人民币意外贬值，令人愈发担心中国的实际前景可能比市场的预期更糟糕。

“楼市问题和企业债高企，支持我们长期以来所认为的，中国经济状况远不及官方预测增速7%所代表的情况，”德国商业银行周五称。“中国经济风险将在未来很长一段时间偏向下档。”

周二将迎来中国房价数据，数据或巩固认为房屋市场部分因为政府干预而见底的看法，但房价仍将继续出现同比大幅下降，暗示复苏还需时日，对大宗商品价格将产生很大影响。

瑞银集团估计，房地产市场下滑会将中国今年的GDP增幅抹去1.5个百分点。为了使经济增长率接近7%，政策措施要必须在2014年刺激举措的基础上，再带动经济增长1.1个百分点。

但瑞银也称，刺激举措只能起到稳定增长，而非加速增长的作用，导致大宗商品需求进一步下滑，因为对大宗商品需求密集的建筑业周期在向较低水平的新常态转变。

人民币贬值也将加剧新兴市场的下滑，可能在长期对发达经济体造成影响。

“发达和新兴经济体增长差距位于2000年以来最小水平，”意大利裕信银行(UniCredit)在一份报告中称。“新兴市场增长势头减弱，加剧大宗商品价格疲势，加上美元强势，也在给欧洲信贷造成风险。”

**欧洲放缓，日本低迷**

欧元区第二季经济增长率放缓至0.3%，略低于预期，尽管欧洲央行出台大规模货币刺激举措，且欧元走软。

人民币走软对欧元区仅造成温和冲击，因欧元区对中国贸易呈现逆差，但这加剧了通缩压力，这对于每月斥资600亿欧元购买资产来提高物价的欧洲央行来说是个头疼的问题。

事实上欧洲央行在7月中旬时就已担心，中国的问题对欧洲可能产生比预期更大的影响，这种担忧本月可能更加严重。

欧洲的GDP是略让人失望，而日本周一将公布的数据有可能真的很低迷，市场预期日本经济第二季萎缩0.5%，因出口和消费疲软。

中国经济放缓也使得日本经济第三季反弹的机率下降，并可能让市场再次预期，日本央行可能扩大货币刺激政策，即便该行对于近期行动持谨慎态度。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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