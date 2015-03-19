美联储象征性加息迹象明确 对中国影响大幅弱化--国金

路透北京3月19日 - 针对美联储最新的议息会议中，对升息删除了对升息保持“耐心”的表述，并表示不会在4月加息，具体时点需要看就业市场以及通胀的变化来决定。国金证券宏观组报告认为，象征性加息迹象明确，对中国影响大幅弱化。

以下为国金证券报告全文：

最新的议息会议中，联储对升息删除了对升息保持“耐心”的表述，并表示不会在4月加息，具体时点需要看就业市场以及通胀的变化来决定。与此同时联储委员下调了年度的经济与通胀预测，对于联邦基金利率的预测，则较上期更加明显的下调了25-50bp左右，因此维持2月16、3月9日报告关于“象征性升息”的综合判断，尽管年中会升息，但幅度与持续性均弱。

因此对于中国的影响大幅弱化，升息导致资本流动性的负面影响更加可控；议息会议靴子落地后，美元由于前期隐含过多出现大幅回调，上升节奏明显放缓，中国汇率稳定的预期增强，亚投行等金融走出去战略、以及国内金融改革的基本面条件更加稳健。

就议息会议的信息含量而言：近期美国多项经济领先指标出现下行，天气与强势美元对美国经济的影响显现。美联储维持经济与通胀前景，但均下调了预测。

（1）经济方面：联储维持复苏前景，但判断短期放缓、下调了15年GDP预测，曲线形态与16年持平。对短期的描述措辞由稳健（solid）变为温和（moderate somewhat），对劳动力市场改善没有变化，较上次会议额外指出了出口增速放缓export growth has weakened[J1] 。

（2）通胀方面，维持通胀前景，从前期的下降转为底部维持，同时下调了通胀水平的预期。判断通胀短期（near term）维持低位（remain near[J2] its recent low leve），归因为受能源下跌等因素传导，委员会为预计中期会在就业强势和薪金上涨的带动下，通胀将逐渐上升至目标2%。同时委员会下调15年通胀预期0.4-0.8，下调了核心PCE0.2-0.4。

（3）上述变化与我们追踪判断一致，天气、强势美元的短期影响有所体现。1,2月份天气因素影响下的工业和零售数据均出现下滑，一季度GDP增速将受此影响有所下降，但我们预计3月份开始经济数据会出现反弹。新增的出口增速减弱，则体现了近期美元强势的影响。

对于国内而言，美升息的短期影响弱化。升息幅度目前看可能仅存1次，至多2次，联储表示强势美元总体有利于其他经济体，15年其净出口将成为GDP的拖累；而对于流动性方面，中国当前月资本外流量级在千亿左右，由于联储象征性升息的幅度不会大、且持续性不强，因此资本流出的可控性增强；同时从短期看，议息会议靴子落地后，美元由于前期隐含过多出现大幅回调，中国汇率稳定的预期增强，有利于亚投行等金融走出去、以及国内的金融深化改革。（完）

(整理 沈燕; 审校 杨淑祯)

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