旧金山联储总裁威廉姆斯不担心中国 称今年应升息三至五次

路透旧金山1月4日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的。

“说到海外局势是否会影响美国经济，我们认为我们有真正强劲的基本面，从消费者支出来说，从经济走势来说都是这样，所以目前至少这对我而言不是个大问题，”威廉姆斯表示。他是少数几个经常访问中国，以获得这个全球第二大经济体第一手资料的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员之一。

2016年，“我认为至少目前看来，美国升息三至五次是合理的，”威廉姆斯在CNBC电视频道接受采访时表示。

美联储上月自金融危机以来首次升息，将短期借款成本目标区间提升至0.25%-0.5%。

根据上月披露的预估中值，美联储官员整体上预计今年再升息四次，到2016年底联邦基金利率介于1.25-1.5%之间。

威廉姆斯表示，对于中国经济数据转弱及其股市重挫在新年伊始导致全球股市下滑，并不感到意外也不担心。

“中国股市只影响到相对很小一部分中国人。不会对美国金融体系构成很大直接影响，所以在我看来，目前还算不上系统性风险方面的重大担忧，”威廉姆斯说。

威廉姆斯坚持自己的预估，认为美国失业率今年继续下降，通胀率将开始回升向美联储2%的目标水准。

“鉴于我们面对的不利因素，尤其是海外不利因素，未来两年，我们将需要很宽松的货币环境，升息步伐要极其渐进，从而让经济维持这种2%，2.25%的成长率，”他表示。(完)