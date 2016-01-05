旧金山联储总裁威廉姆斯不担心中国 称今年应升息三至五次

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透旧金山1月4日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的。
“说到海外局势是否会影响美国经济，我们认为我们有真正强劲的基本面，从消费者支出来说，从经济走势来说都是这样，所以目前至少这对我而言不是个大问题，”威廉姆斯表示。他是少数几个经常访问中国，以获得这个全球第二大经济体第一手资料的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员之一。
2016年，“我认为至少目前看来，美国升息三至五次是合理的，”威廉姆斯在CNBC电视频道接受采访时表示。
美联储上月自金融危机以来首次升息，将短期借款成本目标区间提升至0.25%-0.5%。
根据上月披露的预估中值，美联储官员整体上预计今年再升息四次，到2016年底联邦基金利率介于1.25-1.5%之间。
威廉姆斯表示，对于中国经济数据转弱及其股市重挫在新年伊始导致全球股市下滑，并不感到意外也不担心。
“中国股市只影响到相对很小一部分中国人。不会对美国金融体系构成很大直接影响，所以在我看来，目前还算不上系统性风险方面的重大担忧，”威廉姆斯说。
威廉姆斯坚持自己的预估，认为美国失业率今年继续下降，通胀率将开始回升向美联储2%的目标水准。
“鉴于我们面对的不利因素，尤其是海外不利因素，未来两年，我们将需要很宽松的货币环境，升息步伐要极其渐进，从而让经济维持这种2%，2.25%的成长率，”他表示。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)