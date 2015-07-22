美联储要求中国建行采取更多行动打击洗钱

路透华盛顿/圣路易斯7月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二要求中国建设银行(601939.SS)采取更多行动打击洗钱行为，这是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制执行行动。

美联储表示，中国建设银行必须在60日内提交合规和客户尽职调查计划，以帮助阻止洗钱和其他可疑交易。

建行纽约分行合规主管Mildred Harper确认了此次强制执行行动。

这是美联储首次对建行采取强制执行行动，据美联储数据显示，未对中国其他三家国有大型银行：中国银行(601988.SS)、中国工商银行(601398.SS)和中国农业银行(601288.SS)采取类似的行动。

美联储并未对建行罚款或立即采取制裁措施，也未详细指出建行存在的问题。

但了解情况的消息人士透露，美联储的行动与银行代理在美国没有分支的境外银行进行美元交易的问题有关。

该消息人士称，建行在这些交易的管控方面存在问题。该消息人士要求匿名，因调查的细节尚未公开。(完)

(翻译 张荻；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。