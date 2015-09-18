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中国财经 | 2015年 9月 18日 星期五 15:29 BJT

发达国家应关注其货币政策调整的溢出效应--中国副财长

路透北京9月18日 - 中国财政部副部长史耀斌周五表示，发达国家应该对其货币政策调整带来的任何溢出效应给予关注。

史耀斌还表示，中国经济波动将不会阻碍改革，经济增速仍处于合理区间。他说，7%的经济增长率对中国来说“非常合理”。

他还称，美国经济复苏情况并不稳定。(完)

(编译 王兴亚；审校 许娜)

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