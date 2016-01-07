焦点：美联储关注中国股市 共和党总统参选人抨击人民币贬值

图中为百元面额美元和人民币纸钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透华盛顿1月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四密切关注中国股市挫跌；而美国共和党总统候参选人则把矛头指向中国政策，称其政策是要获得贸易优势。

与此同时，美国议员则对人民币进一步贬值却一反常态地保持沉默。之前人民币已连跌八日，因投资者担心中国经济疲弱。

俄亥俄州州长John Kasich和佛罗里达州参议员Marco Rubio表示，最近人民币兑美元大跌最终是要让中国出口品变得更便宜。这两位是共和党总统参选人。

“他们快速设法提振出口，”Rubio在新罕布什尔州的竞选活动中对记者表示。

去年中国放手让市场在决定人民币汇价上扮演更重要的角色，此一政策受到国际货币基金组织(IMF)等机构的欢迎，它们之前都敦促中国让人民币更加自由地浮动。

但中国周四允许人民币录得五个月最大单日跌幅，给亚洲货币带来压力，并导致全球股市暴跌。投资者认为这显示出经济疲弱，且人民币可能进一步贬值。

中国沪综指.SSEC暴跌7.3%后中止交易，这已是本周第二次出现这种情况。

分析师在周四的美国贸易政策论坛上表示，中国官员一直在尽力防止人民币过快贬值，与旨在争取出口优势的“货币战”相悖。

随着美元继续强劲走高，“可以说操纵者无需再操纵汇率，”Peterson Institute for International Economics前主管C. Fred Bergsten在美国众议院一委员会举办的论坛上表示。

**美联储关注**

中国经济放缓及其股市与汇市动荡，可能会令美国联邦储备委员会(美联储/FED)有关升息速度的讨论更加复杂。美联储12月决定启动逐步收紧货币政策的进程。

**埃文斯称美联储关注中国市况**

芝加哥联储总裁埃文斯周四表示，上海股市下跌以及中国经济放缓，最终可能对美国经济复苏整体进程没多大影响。

“目前金融市场显然更加动荡。最终结局如何仍然不太确定，”埃文斯对记者表示。

“由于美国经济基本面仍相当不错，那将是我们未来预测时考虑的重要因素...我们将密切关注全球形势。”

人民币与其他货币兑美元下跌，已经损害美国出口商，埃文斯表示，本周中国市场动态是美联储缓慢升息的又一个理由。

美联储去年夏季经历过类似的全球市场动荡，当时中国股市大跌引发美国股市下滑，促使美联储在9月政策会议上推迟了外界普遍预期的升息行动。

本周发布的美联储12月政策会议记录显示，美联储内部依然存在对中国的担忧，特别是在中国经济放缓是否会影响美国经济增长及就业的问题上，他们还担心中国经济放缓更有可能拉低全球通胀，阻碍美联储实现2%的通胀目标。

外汇方面，中国央行近几个月动用大量美元外汇储备来提振不断贬值的人民币。

“中国央行不但没有买入美元，反而在不断抛售美元以防止人民币大跌。这与以往中国不断积累外汇储备的情况形成了鲜明对比，”Bergsten称。部分人士将中国增加外汇储备之举视为让人民币贬值的举措。

美国众议院近期通过法案，将对贸易伙伴操纵汇率的行为进行打压。该法案仍需参议院批准。美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)的助手周四并未提供参议院投票的具体时间表。

根据上述议案，如果发现一些国家人为地让本币保持低位以取得不公平贸易优势，美国可以阻止该国与美国达成贸易协定以及参与美国政府的采购合同。(完)