焦点：美国明尼亚波利斯联储总裁称当前货币政策适当 经济将温和成长

路透明尼亚波里斯4月4日 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一称，他“乐见”当前美国的货币政策立场，预计经济将“温和”成长。

卡什卡利于今年1月上任，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)刚刚在近10年来首次升息。

“我的看法是，只要我们仍有通胀空间，那么就让人们回到工作岗位，”卡什卡利对记者称；直到明年他才有对货币政策的投票权。当被问及对当前货币政策的看法时，他称，“我认为适当，...目前我认为合适，但还要看经济如何发展。”

卡什卡利与多数美联储决策者不同，他不是经济学家，很少谈及货币政策，但周一的表态显示出他对美联储主席叶伦谨慎升息立场的支持。

但他确实说，发现3月就业数据显示更多人重返劳动力队伍，这一点“引人注目”。

“这是好事，在通胀率低于目标之际，应让这种状态持续下去，”他说。

**明尼亚波利斯联储研讨会**

卡什卡利是在明尼亚波利斯联储主办的一场研讨会结束时对记者做出这番表态。卡什卡利主持的此次研讨会在明尼亚波利斯联储总部举行，主题为“结束太大而不能倒的问题”。

这是他计划今年召开的几次会议中的第一次，会议将公开探讨下次金融危机时政府减少银行救助的可能性。他计划年底前公布解决方案提议。

也参加了本次会议的圣路易斯联储总裁布拉德，则不赞同许多与会人士对当前美国银行业监管“毫无保留的”支持。

布拉德称，美联储需要举办这样的讨论会，以找出最佳方式维护美国金融系统的安全。

“局限在华盛顿的小圈子里无法做到这一点，”他在会议间隙接受采访时表示。

有人在周一会议上提出，应当要求银行持有更多资本、将总资产超过3,500亿美元的银行分拆、向那些被视为高风险的银行征收费用、并修改银行管理规定。讨论会气氛十分热烈，斯坦福大学教授、对大银行持批评观点的Anat Admati还与美联储前理事Randy Kroszner发生了公开争论，甚至在二人离开餐会后还在大声争论不休。

“老实说，会上的讨论比我的预期要激烈和热烈得多，”Kasha称。(完)