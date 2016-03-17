美联储维持利率不变 但暗示今年仍将收紧货币政策

路透华盛顿3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。

不过，美联储指出，美国仍面对来自全球经济不确定的风险，尽管决策者的最新预估显示，今年底之前将升息两次，每次25个基点。

“包括就业强劲增长等近期公布的一系列指标显示，就业市场进一步改善。通胀在最近几个月加速攀升，”美联储在声明中称。美联储维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。

“但全球经济和金融市况继续对美国经济构成风险，”将使通胀在2016年剩余时间内保持在低位，声明称。

美联储主席叶伦于1830GMT召开记者会。

政策决策者还预计2016年经济增长放缓，通胀回落，并将长期联邦基金利率目标预估从3.50%下调至3.30%，暗示经济复苏力度仍然温和。

美联储在去年12月进行近10年来首次升息后预计，今年将升息四次。此次会议上，联储的利率前景预期发生了改变。大部分决策者现在表示，他们预计今年底前升息0.5个百分点比较合适。

美联储目前正设法应对近期的全球市场动荡，同时保持其升息计划基本不变。

美联储在今年1月的会议上采取了谨慎的做法，因当时金融市场遭抛售，油价下跌和通胀预期下滑。与1月的政策声明一样，联储并未就如何看待美国经济面临风险的平衡状态直接表态。

美联储决策者还预计就业市场持续改善，预计失业率到今年年底将降至4.7%，2017年和2018年将继续下降。

决策者将今年通胀预期从1.6%下调至1.2%，但预计明年将回升至接近美联储2%的中期目标。(完)