纽约联储总裁杜德利称美国通胀率应会随薪资上升而反弹

路透纽约州普拉茨堡6月19日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美国联邦储备委员会(美联储/FED)能够持续缓步收紧货币政策。

这是美联储上周加息后，高层首次发表讲话；而当前一系列的通胀数据较为疲软。

杜德利在纽约州普拉茨堡向一商会表示，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。

“我们非常接近充分就业，”他表示，“通胀率比我们希望的稍微低一些，但我们认为如果就业市场持续趋紧，薪资将缓步上升，而通胀率将随之逐渐回升到2%。”

物价指数过去几个月下跌，引发外界质疑美联储年底前再升息一次，以及明年再升三次的主要计划。上周的升息是美联储六个月来第三次升息。

在被问及所谓的债市收益率曲线趋平一事时，杜德利表示，停止政策如今可能会引发通胀上升和冲击经济的风险。收益率曲线趋平表明投资者对美联储此次政策紧缩周期的持续性感到怀疑。

他表示，他并不会把市场走势解读为美国经济的负面讯号，而是反映海外低通胀和借款成本的讯息。

“我很有信心，”经济扩张“还有很长一段路可以推进，”杜德利表示。其并称，他预期明年或未来两年薪资增长将上升至约3%。(完)