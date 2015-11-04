美联储考虑要求进行大宗商品交易的银行提高资本缓冲--报导

路透华盛顿11月3日 - 金融时报周二报导，美国联邦储备委员会(美联储，FED)正在考虑，要求进行实货大宗商品交易的银行业者增加资本缓冲，以对冲发生油轮溢油或燃气管线爆炸等事故的风险。

该报援引知情人士的话称，美联储希望通过新的资本要求降低银行的冒险活动。若发生灾难性事件，这些冒险行为可能威胁到这些银行的存亡。

报导暗示，美联储可能更加接近完成新规定。此举措是对美联储监督银行业者实货大宗商品业务进行数年评估的一部分。

过去几年，由于受到监管审查，摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)等华尔街部分大行已撤出从原油到铝的实货大宗商品交易，并出售金属仓储业务等资产。

新举措可能影响到那些仍在进行实货大宗商品交易的银行，例如高盛(GS.N)。

美联储拒绝就该报导置评。(完)