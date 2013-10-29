美联储最快明年初公布银行大宗商品业务监管计划--消息

路透华盛顿/伦敦10月28日 -一名知情人士表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能要到明年初才会公布对华尔街大宗商品交易的监管计划，就此政治层面争执不下的问题做出相关决议就要推迟至2014年。

外界原本预期，美联储将在下个月就操纵铝和其他市场举行第二次参议院听证会前亮明观点，美联储官员将出席听证会作证。

上述消息人士表示，“我得知...他们在年底前不会做出任何决议，或许年底后很快就会做出决定。”因谈话私密，消息人士要求匿名。

美联储发言人拒绝评论。

美联储当前正在评估一项已实施10年的决议。该决议批准花旗(C.N)、巴克莱(BARC.L)和其他银行参与油和金属等市场的现货商品交易，同时对控制银行商品业务所引发风险的政策进行评估。不过美联储从未就该评估公开设定时间框架或最后期限。

针对华尔街原材料交易操作的新一轮审查已经引发银行的不安；该类业务的规模达到数兆(万亿)美元。银行担心美联储施加新的限制，而这块业务的光环已然黯淡不少且监管成本趋升。

7月摩根大通(JPM.N)宣布出售大宗商品实货交易部门。

律师们指出，美联储的一个核心顾虑可能是，拥有油轮和钻井平台等实货商品资产对于银行体质构成潜在危险，包括诉讼、合同和刑事风险。

“美联储关注(银行的)安全和稳定性，而诉讼风险是一个方面。他们将决定...资本以及其他审慎控制举措能否妥善解决问题，”咨询公司Federal Financial Analytics的合伙人Karen Shaw Petrou表示。

律师们称，美联储可能考虑对拥有实货商品业务的银行提高资本要求，在调整规则以及对银行经营的更细节要求方面，美联储有着充裕的法律空间。(完)

(编译 田建华/石冠兰 审校 王翔琼/李爽/隋芬)

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