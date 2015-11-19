美联储加息或令商品价格再遭打击

2015年9月1日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透伦敦11月18日 - 如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如外界普遍预期12月份加息，进而推动美元进一步上行，那么大宗商品市场应会再度遭遇价格冲击。

原因之一是生产。在本币非美元的智利、俄罗斯等商品生产大国，美元上涨意味着以智利比索和俄罗斯卢布计算的收入会增加，同时还意味着以本币支付的薪资成本会下降，这将使非美国的商品生产企业能够应付价格下跌的影响。

原因之二在于新兴市场增长放缓。基金经理称，新兴市场大量债务以美元计算，并且未来两三年需要展期。借款成本增加或意味着新兴市场经济趋缓，而这些经济体是近年大宗商品需求的一大来源。

商品消费大国中国采取诸多方案，欲使经济从依靠重工业转型为通过消费拉动，未来势必会出现一个大宗商品价格下降的时期。

“全球经济、特别是新兴市场经济增长疲软，意味着已建和在建的所有过剩产能在很长一段时期内都难以消化，”London & Capital Investment的Ashok Shah称。

这些过剩产能是由价格此前创纪录高位所导致的。期铜在2011年2月曾升破每吨10,000美元，现在则已跌去一大半，接近4,700美元；布兰特原油期货现报每桶约40美元，2008年7月则逼近150美元。

增加产能需要三到五年时间。其中一些产能已经投产，另外一些则将在未来一年左右投产。

价格下跌迫使部分矿商减产，但许多矿商能够通过削减成本来维持利润率，得以在供应过剩的市场中维持产量不变。

在一份对全球(不包括中国)约40%铜矿产量所公开报告的生产商成本的分析报告中，摩根大通发现，成本最高的生产商今年成本下降了14%。

该行预计明年成本还将下降5%，至每吨4,000美元左右，从而巩固了其看空期铜的观点。

成本下降的一个主要原因在于美元兑多种货币升值，例如智利披索兑美元自2013年5月以来跌了大约40%，俄罗斯卢布兑美元也腰斩。

“俄罗斯油企表现得很好，因为卢布贬值有助于抵消美元营收下滑的影响，”瑞士宝盛集团旗下大宗商品研究主管Norbert Ruecker称。

“这最终归结于美元和大宗商品相关货币之间的关系。”(完)