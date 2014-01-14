美联储将推进大宗商品交易新规的立法

路透纽约/华盛顿1月13日 -据知情人士周一透露，美国联邦储备委员会(美联储)本周将首次采取正式行动，限制华尔街大银行在实货大宗商品市场中的作用，并就此问题发布通知以征求公众意见。

消息人士称，美联储将于周二公布一份名为“法规提案的预先通知”，列明其正在考虑的问题，参议院金融委员会将在第二天就此事举行第二次听证会。

现在仍不确定美联储会提出怎样的措施。预计民众会有一段时间可以提出建言--通常是60天到90天。

过去一年来，议员们持续施压，要求美联储研究是否应允许包括摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)在内的华尔街大型银行拥有金属仓储和油轮等资产，以及是否允许这些银行交易实体大宗商品及衍生品。

在7月的参议院听证中，证词显示若发生灾难性意外，这类活动会对金融体系带来风险。金属买家则表示，银行持有实货仓储资产，会让他们得以拉抬大宗商品价格。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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