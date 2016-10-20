美联储采取行动 希望平息对其透明度和多样化欠缺的批评

路透纽约10月19日 - 今年，美国联邦储备委员会(美联储)推出一系列声明、网上论坛以及同美国民众的见面会，旨在回应一些直言不讳的民间团体以及包括希拉里在内的许多民主党议员的呼声，他们要求美联储提高透明度和包容度。

最新的批评声音来自一个主张改革的劳工关联组织Fed Up，该组织本周表示，在斯坦福大学任职的黑人女性Nicole Taylor在旧金山联邦储备银行的董事任期将满，将由一名白人男性Sanford Michelman接任。后者为Michelman & Robinson LLP律师事务所的联合创始人。

“从我对董事会发展的期望来说，这是一步倒退。我们正在努力提高妇女和少数族裔的代表性，”旧金山联储总裁威廉姆斯周三回应记者提问时指出，这一决定是由他管辖区内的私营银行作出的。

对于希望削弱其独立性的明显政治企图，美联储多年来一直采取抵制态度，不过今年已显示出一些意愿，在地区联储银行总裁遴选过程这一历来有欠透明度的问题上，同意透露一些信息，同时也将对种族和性别的多样化更加关注。

继费城、达拉斯和明尼亚波利斯联邦储备银行去年全部选择之前与高盛有关的男性担任总裁后，本月亚特兰大联储举行了公开网络会议，宣布将在“多样化的候选人”中选择新任总裁，引燃在拥有103年历史的美联储中出现首位黑人或拉丁裔地方联储总裁的希望。

“这不仅仅是因为我们想说我们是多样化的...而且要得到不同的观点，这对我们...思考经济和理解趋势有很大帮助。”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在与工人的会议上表示，在这之前一天，克利夫兰联储发布了一款公众可以用来提建议的在线应用。

除纽约联储总裁具有永久投票权外，其余美国地方联储总裁轮流具有货币政策投票权。美联储理事由白宫挑选并需获得参议院批准，但地方联储总裁由各地方联储理事会决定，而理事会成员有半数是由技术上拥有各联邦储备银行的民间银行所挑选的。

批评人士指出，美联储令人眼花缭乱的架构选出来的是那些并不代表公众的银行家，并称12位地区联储总裁中有11位是白人，而且有10位是男性。

美国民主党总统候选人希拉里主张，应在地区联邦储备银行的理事会中排除民间银行家。5月时，有127位议员联名致函美联储主席叶伦，呼吁美联储多样化。(完)