《热点透视》美联储行事令人困惑 让新兴市场愈加糊涂

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡3月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储)的行事令人迷惑不解，让新兴市场更加摸不着头脑。
在3月19日结束的政策会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)九位投票委员放弃了先前有关失业率降至6.5%便开始升息的承诺。为了让市场确信指标利率将会维持在零水准，委员会承诺将追求充分就业和2%的通胀率目标。
不过，同时发布的经济预测报告却给这份偏于温和，抑或有些模糊的声明泼了冷水。在这份报告中，FOMC所有委员(包括有投票权和无投票权的)均大幅上调未来利率预估。根据巴克莱的数据，委员会的预估中值显示2016年底联邦基金利率料为2.25%，较先前预估调高0.5个百分点。利率预估偏于紧缩，导致美国公债市场大幅抛售。亚洲股市和汇市也亦步亦趋。
这样矛盾的讯息使人担心美联储的沟通再次出现问题。去年夏季，美联储好不容易才说服投资者相信，在逐步收回量化宽松刺激的同时首次升息不会提前。后来的“削减恐惧症(taper tantrum)”让许多新兴市场国家无法进行美元融资。
如果投资者再度开始质疑美联储在通胀率达到2%后再升息的诺言，那么巴西、印度和印尼这些存在经常账赤字的国家就会再次遭遇融资困难。美联储升息时间的不确定性增强，或许也会让全球市场更加动荡，投资进一步放慢。
此外，发达国家面对的忧虑也比去年更为严重。中国信贷紧缩和经济放缓的迹象越来越严重，一如不断走贬的人民币所反映的那样。乌克兰问题造成的外交僵局也更加令人头痛。冬眠般停滞不前的通胀压力究竟要多久才能重新显现？美联储的决策者们和所有人一样也是两眼一抹黑，因此他们想划根火柴看看，2016年时利率应该是多少。但这绝非什么好主意，很可能会点燃投资者面前那个越来越大的风险干草堆。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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