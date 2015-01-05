白宫将提名一位美联储委员 可能来自社区银行业--消息

路透华盛顿1月2日 - 熟知此事的消息人士周五表示，白宫很快将宣布一位美国联邦储备委员会(FED)委员的提名，开始着手填补美联储两个委员空缺中的一个。

该消息人士透露白宫将在下周或下下周宣布提名人，并称被提名人可能有社区银行工作背景。

美国国会将于下周重新开始会期，由于共和党于11月从民主党手中夺取了参议院控制权，如今参众两院都归共和党掌控。美联储正在撤出史无前例的经济刺激举措并开始调升利率，今年料将承受来自共和党和民主党的更大政治压力。

美联储七人委员会中现只有五位委员。委员人选由总统提名，并由参议院确认。

目前五位委员当中没有一位具有社区银行从业经历，因此外界揣测白宫可能提名某位来自社区银行业的人士。

路透4月时报导指出，白宫曾经考虑过的人选包括曾在美国银行业协会(ABA)任职的律师Diana Preston、在新墨西哥州经营一家小型银行的Rebeca Romero Rainey、以及曾任俄勒冈州一家银行主管的Ann Marie Mehlum。

前美国财政部官员巴尔(Michael Barr)也是可能是人选之一。

不过白宫方面并没有就这些人选采取任何行动，各界对于美联储两名委员空缺的关注也在去年下半年转淡。这个议题是在国会于12月结束会期前重新浮现的。

美国参议院上月决定将一项有关恐怖主义保险的法案搁置到2015年，这样一来就不必要求美联储委员会中必须有一名具社区银行经验者。不过这个要求可能被再次提起，因受到参议院及众议院的强力支持。

许多国会议员担心，华尔街大型金融机构对于美联储的影响力过大，他们认为增加一名具有社区银行经验的人士将有助于缓解此一问题。

一名美联储发言人拒绝就此事置评。一名不愿具名的白宫官员表示，总统近期没有人事公告要发布。(完)

(编译 戴素萍/张明钧; 审校 郑茵)

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