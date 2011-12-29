美联储调查显示金融市场信贷收紧

调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
路透华盛顿12月29日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四表示,近几个月银行收紧对大型金融市场参与者的放贷条款,反映随着欧元区危机日益加剧,美国银行业担忧欧系银行.
美联储对高级信贷人员的调查没有直接提到欧洲的字眼,但暗示"过去三个月他们对重要级别交易对手的放贷条款全面小幅收紧."
大型银行股股价一直承压,因担忧欧洲政治僵局将最终导致主权债某形式的违约,令金融机构蒙受巨大亏损.
美联储称,收紧放贷条款的情况在对冲基金,房地产投资信托及非金融企业尤为明显.
这次调查的回应反映了在9月调查报告显示的市场发展明显持续及加剧.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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