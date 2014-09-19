焦点：美联储紧缩政策漏洞初显 限制逆回购或妨碍利率上升

路透纽约9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)刚刚宣布最终收紧美国货币政策的计划，很多华尔街人士就发现了其策略机制中的问题，并表示美联储需要做出更多调整。

部分市场参与者担心，对美联储逆回购工具施加新的限制，会妨碍季末提高利率。投资者通常在季末搜寻抵押品。其他人则预测，这项颇具争议的工具最终发挥的作用将大于美联储的暗示。

在逆回购操作中，央行以美国公债作为抵押品，向银行、大型货币市场基金以及其它机构换取现金，暂时从金融体系中抽走资金。

美联储周三发布的最新政策“正常化”计划出乎很多人意料，意图是帮助公众确切理解，当时机来临时联储将如何从近零水平上调利率。这个过程将异常困难，因为美联储为了促进经济更强劲复苏，向金融市场挹注了巨额流动性。

美联储还在为期两天的会议结束后发表政策声明，表示首次升息要等到明年年中左右。

根据美联储计划，隔夜逆回购工具(RRP)只是作为“补充”，在“必要时”用于充当主要联邦基金利率的有效底部，以后将被淘汰。

与此同时，美联储在当前测试阶段将每家银行或货币市场基金在RRP操作中的放款金额提高两倍，并实施整体最高上限3,000亿美元，低于6月30日季底时RRP需求的3,400亿美元。

该新的上限引发外界担心，一旦开始紧缩循环且需求上升，企业争抢短期担保品可能导致金融市场异常震荡。

Wrightson ICAP LLC首席分析师Lou Crandall预测，如果一定要维持利率下限，美联储决策委员会最后可能顾不了那么多，扩大RRP操作...至1万亿美元以上。

美联储似乎“淡化了RRP工具在某天可能会成为联储主要操作的想法，”他表示。

新的上限规模将在9月22日生效，分析师表示，八天后接近季底时，市况可能会骤然震荡。一些人指出，美联储的目的是收集市场人士9月30日将如何因应的讯息。

一年来，美联储一直在测试使用RRP作为控制短期利率的方式，藉由RRP来收回联储对抗深度衰退所释出的数以万亿美元计的资金。竞标者的需求一直很强劲。但美联储决策者愈来愈担心过度仰赖RRP，可能会在市场趋紧时造成那些被认定是高风险的基金遭到挤兑，希望能有限度的使用该工具。

花旗的北美经济部门主管William Lee表示，“新操作制度牺牲了美联储的操控权，这样做是为了尽量降低它对逆回购市场的参与度，因为担心美联储过多参与会导致市场扭曲。”他还说，这个决定“可能是个错误”。

但美联储给自己留下了很大的回旋余地。对逆回购工具的新限制规定可以更改或取消；没有设定该工具的终止日期；美联储称，准备根据经济或金融形势的发展，调整正常化计划的细节。

美联储希望在提高隔夜联邦基金利率目标区间的时候，比如提高到0.25-0.50%，将逆回购利率当做下限。而美联储对银行业者支付的超额准备金利率将被作为上限，该项利率在计划也被作为紧缩政策的主要工具。

因为希望限制逆回购操作的使用，美联储主席叶伦周三承认，指标联邦基金利率“可能会在目标区间内波动，偶尔甚至会突破该目标区间，但这种波动应该不会对金融环境或更广泛的经济造成实质性影响。”

一旦该工具的需求超过3,000亿美元，那么决定回购利率的将是标售，而不是美联储。在这种情况下，投资者将把目光投向美联储之外，寻找其他融资渠道，而市场利率就会下降。

道明证券美国研究部门副主管Millan Mulraine在客户研究报告中写道，“实际上，这可能就相当于联邦基金利率通道的软性底部。”

他写道，“等到明年真正实行的时候，美联储几乎肯定会重新回到原来的老路，自己设定价格，让市场决定回笼多少超额准备金；否则就与紧缩的目的相悖了。”(完)

(编译 朱晓军/戴素萍/王颖；审校 郑茵/张明钧)

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