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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 10:51 BJT

美联储官员警示货币战风险

美联储高官、费城联储总裁普洛瑟周五对全球货币战之争提出警告，称以邻为壑的货币政策只会损及全球贸易和相关经济体。美联储及欧洲央行等主要央行实施的宽松货币政策大多推升了发展中国家货币汇率，伤及这些国家出口，进而促使一些政府或央行也放宽政策加以应对。路透
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