美国债市：9月16日当周外国央行增持美国公债，减持机构债

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行五周来首次增持美国债券，外界原本猜测一些国家的央行可能卖出美国公债以稳定本币币值。
截至9月16日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加231.9亿美元至3.350万亿(兆)美元，创一个月高位，且为七周来最大增幅。
外国央行持有的美国公债当周增加246.5亿美元至3.022万亿美元，但持有的美国机构债连续第二周减少，降至4月22日来最低水平2,835.6亿美元。
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(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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