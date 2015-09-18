美国债市：9月16日当周外国央行增持美国公债，减持机构债

路透纽约9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行五周来首次增持美国债券，外界原本猜测一些国家的央行可能卖出美国公债以稳定本币币值。

截至9月16日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加231.9亿美元至3.350万亿(兆)美元，创一个月高位，且为七周来最大增幅。

外国央行持有的美国公债当周增加246.5亿美元至3.022万亿美元，但持有的美国机构债连续第二周减少，降至4月22日来最低水平2,835.6亿美元。

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