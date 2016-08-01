美联储不应对第二季GDP数据反应过度--达拉斯联储总裁

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透阿尔伯克基7月29日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)不应对周五弱于预期的第二季国内生产总值(GDP)报告反应过度，在考虑再次升息之前需要研究更多的数据。
“不应对任何一项单个数据反应过度...这项数据将得到修正，”柯普朗在新墨西哥州阿尔伯克基对记者表示，他之前对一个社区银行家协会发表了讲话。
他还表示，从现在开始到9月20-21日的下一次美联储会议，他期望看到“GDP持续改善和获得前进动能，就业市场改善以及通胀有所进展”。
美国商务部周五公布，第二季GDP环比年率为成长1.2%，远低于预期，库存投资出现近五年来的首次下降。
柯普朗今年在美联储决策委员会中没有投票权。当记者问到预期2016年将升息几次时，他拒绝评论。
柯普朗自称在希望升息方面“前倾”，但他亦称“不能硬来”。他说，他仍然认为应该逐渐和耐心地提高利率。
其他美联储决策者也强调，考虑到不确定的全球背景可能导致美国经济成长在未来数年放缓，任何进一步升息举措都将是谨慎和渐进的。
柯普朗表示仍预期今年美国经济将以2%左右的年率成长，不过他警告风险偏向下档。他说，强劲的消费者数据是“令人鼓舞的迹象”，库存调整可以自行完成。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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