分析：美联储称升息取决于数据 但关键在谁的数据？

路透华盛顿/旧金山6月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)称，决定何时升息时，将以明确的数据分析为基础。

但关键在于，要以谁的数据为依归？

经济分析局周三公布的第一季国内生产总值(GDP)修正幅度高达0.5个百分点，令决策者不安的经济萎缩几近抹平。

尤其是数据显示出口商和消费者表现要好于起初的估计。经济分析局如今表示，今年前三个月GDP仅萎缩0.2%，而非0.7%。

数据修正可能不致改变美联储的政策路径，联储上周刚公布的经济展望可能也不会有很大的改变，但这只是因为对于如何衡量美国经济增长的看法开始出现分歧。

美联储、经济分析局以及民间部门分析师对统计方法有不同看法，尤其是对经季节调整等问题，这导致对数据的不信任。

因此，美联储“依数据决定”的政策可能颇有一些估计的成分，每位美联储官员都对经济实际状况有自己的看法。

“我们对短时期的GDP不能做出特别准确的衡量。这是很难的。如果深入研究，就会发现存在许多非常难以处理的情况，”美联储理事鲍威尔周二在一次公开露面时表示。

周二晚些时候，亚特兰大联储研究主管Dave Altig在一次网络广播中表示，他认为经济分析局的估算与实际增速的相差多达0.5个百分点，因为其统计模型存在问题。

**可能、也许存在误差**

美联储理事会、纽约联储以及旧金山联储的研究人员在最近几周公布的论文中阐述了不同意见，讨论经济分析局对季节调整的处理方式在估算GDP时是否始终存在误差。经季节调整是为了过滤节假日、恶劣天气以及数据以外其他因素所造成的可预见的影响，从而找出根本性的较长期趋势。

答案是：可能，也许。他们各有不同的结论。BEA同意这事实上可能是个问题，正研究如何修改季节性调整的方法。

根据BEA的历史数据，至少就2015年来说，第一季经济增长率从初值的增长0.2%，到修正值的萎缩0.7%，再到终值的仅下滑0.2%，修正幅度远高于正常水平。

与此同时，美联储官员早就各吹各的调。

比如，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就选择坚守自家团队的预估，即第一季经济不只未见萎缩，反倒可能增长约1.5%。

美联储主席叶伦上周在记者会上称，第一季GDP“看来变动不大”。当时这个看法即迥异于BEA的预估，及旧金山联储更乐观的预测。

“有监于新出炉的数据，他们早就料到会出现修正，”巴克莱旗下美国经济研究主管Michael Gapen称，“我认为，这些数据并没有改变他们对货币政策前景的看法。”

美联储内部人士会定期发布自己的预估，并会试着调和诸如经济分析局等主要机构与联储内部经济模型之间的较大差异。

并非只有GDP数据存在季节性评估的难题。美联储最近在一篇论文中暗示，一些通胀指标也是如此。

美联储理事鲍威尔与副主席费舍尔等官员曾表示，其结果就是他们会更看重失业率，作为评估经济强健程度的更好统计数据。

当然，前提是假设就业市场模型是有效的。正如鲍威尔所指出的，评估充分就业水平并非易事。

“还不清楚自然失业率是多少，”鲍威尔表示。“众所周知，在自然失业率估计水准外围的不确定区域太大...我们无法得知确切数字。”(完)

(编译 王丽鑫/李爽/许娜/徐文焰；审校 龚芳/郑茵/杜明霞)

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