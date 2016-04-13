分析：美联储视经济表现决定利率 但数据不可靠增加其难度

路透旧金山/路易斯安那州拉斯顿4月12日 - 美联储主席叶伦已经宣布，利率决定将取决于经济的表现。

但美联储官员及其工作人员却对许多最新的经济数据不以为然，因为认为数据不可靠。这可能增加投资者、企业和家庭为下次升息做出规划的难度。

“我会比较保守地看待第一季实质GDP，”旧金山联储的研究主管Glenn Rudebusch在上周五接受路透专访时说。“第一季数据将会疲弱，但我们认为不能代表整体经济的力度。”

美国政府将在4月28日，即美联储下次会议的后一天公布第一季GDP初值，不过非官方的预估数据都比较低。比如，亚特兰大联储预测，美国第一季GDP环比年率仅增长0.1%。

美国经济去年第四季增长1.4%，但分析师预测，增长速度需要在2%或者更快才能使失业率下降。

Rudebusch称，这项估算数据一再出现统计上的问题，受到上至天气下至消费模式等季节性变动因素影响不一而足，这意谓着上季实质经济成长率可能逼近1.6%。

“这个差别很大，”Rudebusch指的是数据表现和他的认知之间的差距。

Rudesbusch的看法至关重要，因为在旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)例行前往华盛顿讨论货币政策之前或当中，他会对威廉姆斯提供建言。

他远非美联储当中唯一对数据抱持怀疑态度者。圣路易斯联储总裁布拉德上周也暗示，他对第一季GDP数据的可信度会打折扣，指称强劲的就业成长数据令经济形势更加亮丽；美国就业强劲增长，使得失业率得以达到健康的5%水准。

美联储将于4月26-27日召开决策会议，之后开会日期为6月14-15日。

GDP数据透露的端倪，与美联储官员及决策者的解读有所落差的情况，对美联储来说称不上新问题；美联储这几年面对的GDP数据一直疲弱。

既然目前美联储正积极检视再次升息的时机，那么这个问题会更加迫切。美联储去年12月做出近十年来首度升息的决定。

所谓的“季节性残留”(residual seasonality)只是解读美国数据时的诸多挑战之一。经济数据经常在修正，最终读值往往会比初值高或低出许多。

“没错，这个特定的问题让美联储的工作变得愈加复杂，与其他统计方面的问题没有两样，”野村首席美国分析师Lewis Alexander表示。但他也说，“我认为有些夸大了...大家都把它当作忽略疲弱数据的藉口。”

**通胀数据也有问题**

跟第一季GDP增长数据通常会偏保守一样，上半年通胀数据往往会强于下半年。分析师对个中原因的看法不一，但部分人士认为这与统计学家用来平抑物价季节性变动的方法有关。

无论原因为何，这让美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯感到忧心。他认为，要先观望，之后再通过进一步升息对近来通胀上扬做出回应。

“这是否会持续上升，还不是十分明朗...我认为这是我们目前还要再等一等的原因，等到收集更多月份的通胀数据，才能对此变得更有信心，”他在3月底时对记者表示。

美国通胀多年来一直低于美联储2%的目标，美联储官员们称，他们希望对通胀回升更有信心后，再来升息。

“如果我们进一步升息，之后通胀并未持续上升，那么我会很焦虑，”埃文斯表示。

目前还不清楚数据是否强到足以让美联储贯彻其今年两次升息的预测，抑或交易商押注升息一次或甚至不升息的看法是否正确。多数人同意4月将不会升息。

美联储在上次会议上明显强调全球经济所带来的风险，造成其谨慎行事。

“在这样的环境下，保持耐心是值得的，基本上要愿意保持谨慎，让事情自然发展，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周一表示。“我们很快就会知道的”。

美国第一季GDP疲弱：tmsnrt.rs/1WqpJQ7

(完)