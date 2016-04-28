分析：美联储未提供“前瞻性指引” 市场关注点转回经济数据

路透华盛顿4月27日 - 油价上涨加上中国经济更加稳定，使美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三可以把焦点放回国内，其暗示美国就业和通胀数据将决定6月是否升息。

美联储在最近这次政策会议后基本没有给出其立场倾向的暗示，声明中没有提及以前用来影响市场及大众预期的前瞻性指引。

声明中舍弃了以前提到的全球经济风险，这些风险大都被认为是升息道路上的红灯。这份声明似乎有意引导投资者恢复关注美国经济数据，这也是美联储主席叶伦及其他决策者数月来的努力方向。

巴克莱分析师在美联储公布维持利率不变后发布的报告中称，美联储现在“希望让选择性最大化”，使之无需强烈暗示其将升息，也能在6月的会议上升息。

“美联储努力维持非常微妙的平衡。他们想保留6月升息的可能性...但他们也不希望让此事变成100%(地确定)，”Federated Investors的资深投资组合经理Don Ellenberger表示。

美联储未来关注焦点将是就业、经济成长，也许最重的是，通胀是否开始显露从目前低位升向2%目标的迹象。

自去年以来，叶伦一直试图推行一种“数据依赖”模式。在这种模式下，投资者与家庭可以根据经济表现来判断美联储政策走向，而不是根据央行会议声明来推断。

投资者目前认为6月升息可能性略高于20%。这意味着美联储去年12月进行近10年来的首次升息之后，下一次升息可能要等半年以上。这是非常缓慢的步调。

“美联储是否在6月升息，要取决于劳动市场及薪资预期持续好转的情况，还有国际经济及金融相对稳定，”德国安联首席经济顾问Mohamed El-Erian说。

**紧盯数据表现**

美联储周三也没有提及经济所面临的风险平衡状况。这项评估以前曾出现在数次声明稿中，被视为决策者认为经济情势将变好还是变差的讯号，可能指向利率上的动作。

美联储从今年初就不再提及这项评估，因为决策者觉得中国经济不确定性、油价以及其他全球事件，束缚了他们做出明确声明的能力。

美联储持续对此避而不谈，市场势得更加仰赖数据来做判断。一些联储官员已暗示将继续保持这个做法。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在3月向记者表示，虽然投资者在寻找有关未来政策走向的“有力迹象”，但这是难以非常简单地对外传达的。

“试图将风险天平定为上升、持平还是下降，就像猜测拇指会朝上还是朝下一样...世界要远远复杂得多，”他说。

前美联储顾问Jon Faust赞同威廉姆斯的说法，并认为有关风险天平的措辞，往往“难以道尽情势”且“容易遭到误解”。

“我希望这种情况不会重现，”Faust说。(完)