美联储对德意志银行罚款4,100万美元 因其反洗钱不力

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿5月31日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二表示，将对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)罚款4,100万美元，因德意志银行无法保证其系统能够查出洗钱交易，美联储也表示德意志银行同意加强防控。
根据美联储提交的文件，纽约联储发现德意志银行的系统有缺陷，无法查出2011-2015年间疑似洗钱交易。
德意志银行一名发言人周二下午表示：“我们致力于施行美联储命令中提到的所有矫正措施，以满足他们的要求。”
相关业务的检查由纽约联储办公室处理，执法行动则由华府的美联储高管负责。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。