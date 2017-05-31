美联储对德意志银行罚款4,100万美元 因其反洗钱不力

路透华盛顿5月31日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二表示，将对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)罚款4,100万美元，因德意志银行无法保证其系统能够查出洗钱交易，美联储也表示德意志银行同意加强防控。

根据美联储提交的文件，纽约联储发现德意志银行的系统有缺陷，无法查出2011-2015年间疑似洗钱交易。

德意志银行一名发言人周二下午表示：“我们致力于施行美联储命令中提到的所有矫正措施，以满足他们的要求。”

相关业务的检查由纽约联储办公室处理，执法行动则由华府的美联储高管负责。(完)