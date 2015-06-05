美联储理事塔鲁洛及贝莱德执行长均认为债市流动性堪忧

路透纽约6月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四表示，金融监管部门正密切关注美国债市出现的流动性忧虑。

他称，虽然债券流动性令人担忧，但市场并未表现出剧烈的价格波动。

塔鲁洛与其他几位国际金融协会(IIF)峰会发言人都谈到经纪自营商债券持有量大幅减少的问题、及其在金融危机时期可能产生的影响。

此前，贝莱德(BLK.N)执行长Larry Fink也表达了类似担忧，但他的看法较为乐观。

“债市流动性确实大幅减少，”Fink在IIF峰会稍早的一个小组会议上这样说道，并称这样的减少应该不是意外。

Fink还表示，如果金融业不能把更多资本市场活动转移到透明的交易所去进行，那么下一场危机将“很可能导致流动性缺乏”。

“由于没有缓冲，不排除导致市场冻结的可能性，”Fink称。“我认为市场冻结的可能性很小，但却是我所担心的问题。”

其他金融监管者和业内专家在探讨债市流动性时，也提出与塔鲁洛和Fink相同的观点。针对固定收益资产和公司债发行大增以及银行所持债券库存的下降，美联储官员指出了这些情况带来的潜在问题，可能导致市场波动性加剧、价格范围扩大以及流动性危机。

**成长放缓**

从债券转向银行监管方面，塔鲁洛表示，至于为了使金融机构更能承受金融危机冲击，而即将推出的总体计划和规定，预计不会有很多变动。

作为美联储理事的塔鲁洛很少谈及货币政策，但他在周四提出了不确定的经济前景。

他表示，第二季以来公布的经济数据未能显现出像上年同期那样明显的复苏力道，这一观点与其他理事保持一致。塔鲁洛表示，第一季美国国内生产总值(GDP)出现负成长，主要由暂时性因素影响，但这种疲弱状况究竟已消退还是会持续尚有待观察。(完)

(编译 许娜/刘秀红；审校 郑茵/戴素萍)

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