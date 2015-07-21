焦点：美联储对债市流动性立场强硬 淡化市场担忧

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约/华盛顿7月21日 - 尽管华尔街担心债市能否消化即将进行的升息影响，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)有话说：想办法应对吧。

金融行业担心美联储收紧计划开始实施时，美国庞大的债市将紧跟着出现大跌，并且因银行买家不愿接盘而进一步加剧。

为应对严格的资本要求，包括初级交易商在内的银行在过去几年已经削减债券持仓，从而降低了固定收益市场的流动性缓冲。

美联储官员私下和公开言论显示，他们并不认同华尔街对流动性的担忧程度，而且也不认为债券市场失灵的倾向愈发明显全归咎于资本规则这一个因素。

实际上，监管者在对业界示意，保护自己是银行、基金和其他市场参与者自身的责任。

“很难找到没有谈到对潜在流动性问题感到担忧的金融市场参与者，”波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对路透表示。

“因此如果我发现人们都在使用一个特定模型，而且不对模型的内容做任何直觉判断，如果每个人都盲目使用这些模型，到时候可能发生的事情，会让我感到惊讶的。”

在上周的国会听证会上，美联储主席叶伦顶住了共和党人的压力，没有像他们希望的那样承认资本新规破坏了市场稳定。

“你们觉得一些措施导致了流动性下降，但其他人不这么认为，”她周四在参议院表示。

美联储的坚定立场为固定收益市场的波动性增大打下伏笔，流动性干涸可能是债市操作所要付出的代价。

从联储的公开演说、提交给国会的报告、甚至针对去年10月市场动荡所做的调查来看，其中传递出的信息是，流动性下降是监管改革的必然结果，对一个准备收紧货币政策的经济体来说，是适宜的。

投资者指出，市场的弱点由多重因素构成：初级交易商的债券持仓太少而美联储的持仓太多；一些券商的自营交易受到限制；对高频交易的依赖度日渐增强；市场担心基金将没有足够的资产来应对客户抛售；波动性加剧，尤其是新兴市场在美联储升息时可能遭遇大举抛售。

根据美银美林的MOVE指数，整体而言，美国债市的波动性自2014年中期触及低点后已经上升60%，这凸显了流动性担忧。该指数衡量的是美国公债市场的隐含波动率。

全球最大资产管理公司贝莱德已经表示，而今之际要开始考虑在流动性干涸情况下的交易策略，而不是继续抵制加强监管。

**考虑应对之策**

贝莱德的交易和资本市场部门全球主管Richard Prager在5月一个金融论坛上称，“目前我们无疑面临着流动性挑战，但我们必须承认这一过程，并考虑一下需要做些什么。”

三位美联储官员近来淡化了监管机构对债市出现这种新状况所扮演的角色。

7月15日，美联储在提交给国会的半年货币政策报告中重申了这个立场，美联储表示，不认为美债或公司债市场的流动性会严重恶化。

美债是全球最容易成交的债券，买卖价格之差不到百0.01%。

不过去年10月15日有12分钟是个例外，卖家撤出，造成公债价格剧烈震荡，10年期美债收益率上涨0.16%，然后下跌。

在上周公布的一份有关该事件的报告中，美联储和其他监管机构发现不止一个原因，同时承诺评估公司的风险管理策略，并监控市场上的流动性。

美联储想要传达给基金管理公司的讯息是，它们应该意识到有恐慌性抛售的可能性，而且如果都采用类似的风险模型，可能会没有买家。

“我认为美联储希望看到我们在考虑和解决这个问题，我认为现在大家都在应对，”一位要求匿名的资产管理公司高管表示。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚/李春喜 审校 孙茉莉/白云/郑茵)

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