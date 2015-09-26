调查：就算美联储升息 主权债低收益率时代不会就此结束

9月26日 - 路透9月25日 - 路透调查结果显示，就算美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始升息，主权债低收益率的时代至少还将延续一年，因通胀下滑且全球经济前景疲软，将会导致收益率免于大幅上扬。

债券策略师及经济学家多年来持续预言收益率将上扬，但至今仍未实现，而在美联储本月暂缓调高联邦基金利率之后，许多人如今怀疑美联储是否会在今年实现升息。

美联储主席叶伦周四表示，美联储仍有可能在今年实施近10年来的首次升息。这番表态推升了美元和美国公债收益率。但市场整体反应相对温和。

去年这个时候，由于预期美联储会在2015年某个时点升息，分析师预计美国公债收益率这个时候将大幅上升。

但最新对50位债券策略师的调查显示，他们已下调了预期，预计债券收益率会在更长时间内维持低位。一些策略师预计主要主权债收益率会大幅下滑。调查于9月21-24日进行。

“美联储的决定改善了核心公债的环境，美欧日三大央行的货币政策立场使得债券收益率的潜在上行压力降至较低水平，”意大利裕信银行(UniCredit)资深固定收益策略师Luca Cazzulani写道。

策略师仍认为美国公债收益率曲线将正常化，正如他们认为美国货币政策终将回归到与金融危机爆发前类似的状态。

全球多数决策者依然持中性或宽松立场--台湾央行、挪威央行和乌克兰央行刚刚在周四降息。

调查显示，到2015年底，两年期美国公债收益率料将从目前的0.73%升至1.00%，一年后将升至1.70%。

因此策略师仍认为联邦基金利率将很快上升，尽管市场认为联邦基金利率在年底前上升的机率仅为约三分之一。在9月利率决议公布前，市场也认为9月升息机率为三分之一。

美国10年期公债收益率升幅预计要小得多，一年后料在2.75%，表明收益率曲线将趋平很多。该收益率周四稍早报2.15%。

回答额外问题的策略师称，通胀放缓压力进一步加大的前景、及新兴市场持续疲弱是其收益率预期面临的最大风险。

他们还总结道，公债收益率料更长时间保持在较低水平，可能会推高股市，或者在汇市引发极端的走势。

**收益率预期区间整体下降**

最新调查显示，最高收益率预期低于三个月前，最低收益率预期更是明显下滑。

至少这表明，对于通胀最终是否会像美联储主席叶伦及美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期的那样回升，债券策略师并没那么确信。

“叶伦谈话令人无法深信美联储将能够实现通胀职责，并提及全球经济及金融发展情势--暗指美元--成为拖累成长及通胀因素，”摩根大通利率策略师Antoine Gaveau写道。

随着欧洲央行主要通过购买主权债扩大资产负债表，德国两年期公债收益率预料明年将维持在负值。

对两年期英国公债收益率的预估暗示英国央行将在明年第一季升息。

这与路透最近一次就英国央行货币政策进行调查结果相符，但利率期货市场显示，市场预期首次升息要到第二季才会实现。

最新调查中，预料两年期及10年期英国公债利差将收窄，暗示长期通胀前景不振。(完)