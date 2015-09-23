分析：美联储推迟升息 或刺激企业扩大发债以支应股票回购

路透纽约9月23日 - 今年依托债务融资的股票回购创纪录，这或许很快能给股东带来更多的利益。

基金经理人及分析师表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定推迟2008年金融危机以来的首次升息，此举可能鼓励企业在年底前扩大举债来回购自家的股票，或者发放特别股利。企业今年原本已有近1万亿美元准备返还给投资人，美联储的决议或将扩大返还金额。

一债市策略师表示，这是因为向来偏低的利率，如今可能至少会延长至12月，企业“如今处于某种借款的极乐世界”。这位策略师不愿具名，因其近甫离职，而新工作尚未正式履薪。

尽管还没有办法追踪有多少举债是用来买回股票，但根据Dealogic的数据，美国企业今年已将594亿美元的举债融资，相当于美国公司债总发行额的8%，用于发放股东特别股利。其规模是2014年特别股利284亿美元的两倍，特别股利是企业犒赏股东的另一种方式，而且规模通常会类似于回购的股票。

近零的利率益发促使手上现金满满的企业发债来支应股票回购。举例来说，苹果(AAPL.O)虽有逾2,000亿美元的现金，今年却发债236亿美元，部分计划在2017年3月底前用来买回最多1,400亿美元的股票。美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)则在6月发行了15亿美元的债券用来支应股票回购，尽管其资产负债表上有超过100亿美元的现金。

债券分析师表示，企业高层主管用较长期的债务来犒赏股东的理由不胜枚举。绩优股企业的五年期债券利息可能约为2.2%，同时每年发放的股利约为3%，因此买回股票还比较便宜。

而且，薪酬和奖金通常同股票表现相关，鉴于此，企业管理层也有动力砸钱来推高股价，尤其在是在获利增长放缓的情况下。

“短期来看，股票回购带来更多买需，即便股票自身表现并不吸引人。”标准普尔道琼斯指数公司资深分析师Howard Silverblatt说道。

**股东的回报**

在美联储做出维持利率不变的决定后，已经有一些公司管理层开始讨论发债以回购股票。

“可预见未来一年左右，将会看到持续回购股票的情形。这会令债信评级面临风险，但也就这样吧，”联合技术(United Technologies)(UTX.N)执行长Greg Hayes上周四在摩根士丹利投资者会议上说道。“当支付的股息高于回购利率时，我觉得回购股票是个不错的主意。”

Silverblatt说道，虽然没有途径来确切量化股票回购会给股票表现带来多大助益，但在过去的六个季度，标准普尔500指数成分股中约20%的公司，其股票数量均较上年同期“大幅”缩水。

他称，带来的结果就是降低了可够买的股票数量，使得公司看上去确实做得不错，即便它们的基本表现其实还是一样。

但是，在股票回购方面表现最积极的企业今年表现却不优异。根据汤森路透数据，标准普尔500回购指数.SPBUYUP今年迄今下跌6.8%，较标准普尔500指数跌幅高出约1个百分点。该回购指数追踪标准普尔500指数成分股中回购比例最高的100只股票的表现，目前包含的成分股包括：Coca-Cola Enterprises、Cameron International CAM.N和摩托罗拉解决方案(MSI.N)。

Birinyi Associates分析师Robert Leiphard表示，截至8月，标准普尔500指数成分股企业已经批准5,985亿美元股票回购，创纪录高位，且高于2008年至2012年每年的回购金额。今年全年，企业有望宣布共计8,970亿美元股票回购，超过2007年创下的历来最高规模8,630亿美元。

**债务规模**

一些分析师和基金经理现在预计，在12月底之前，这些数字将会增加。

Taplin, Canida and Habacht的资深投资组合经理Scott Kimball表示，这可能会为那些原本预计利率上升将抑制股票回购计划的公司“重新提供机会”。

美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)旗下美国高级信贷策略主管Hans Mikkelsen称，今年企业将发债重心前移，以赶在9月美联储预期升息之前。

他还说，但现在美联储将对全球经济疲弱的担忧纳入考虑，因此处于历史低位的利率水平可能持续至明年。同时，他指出，鉴于固定收益共同基金获得资金净流入，债券投资者可能继续购买新发债券。

“人们开始认识到这一点，并称美联储在很长时间内都不会行动，”他表示。(完)