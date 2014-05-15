焦点：美联储内部激辩就业市场 利率料将按兵不动

路透旧金山5月15日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)内部的经济学家正在竭力衡量美国就业市场的强劲程度，但是他们就连使用何种指标都莫衷一是。

里奇蒙联邦储备银行的资深顾问Andreas Hornstein表示，目前位于6.3%的失业率有效地反映了就业市场闲置产能的水平。

旧金山联邦储备银行的高级经济学家Mary Daly则认为，全面的评估应该不局限于失业率，还应考察薪资增长停滞、大量长期失业人口、以及就业参与率下滑。

“我们的就业市场并非真的紧绷，”她表示。

现任及前任美联储官员和众多民间经济学家表示，由于接近零的利率让美联储几乎没有空间来采取新措施刺激增长，决策者料将暂不收紧货币政策，直至局面更加明晰。

“等到一年以后，美联储将对那时的数据作出应对，”Northern Trust首席投资官Jim McDonald称，而现在，“他们宁愿错在等太久，也不要太快收紧政策。”

**数据谜团**

在多数情况下，失业率仍高于美联储官员的理想水准。但对于劳动市场吃紧引发薪资带动通帐风险之前，经济还有多少表现空间，各界的歧见逐渐加深。

要解读劳动市场吃紧与否是相当复杂的工作，因失业率下滑之际，适龄劳动人口参与就业市场的数量也大幅下滑。失业率在危机过后一度在2009年10月达到10%的高峰。

Daly估计，近几年离开劳动力的美国民众，约有四分之一至三分之一会在劳动市场转趋热络时回流。她认为这些人力回流会对薪资上涨构成阻力，而过去一阵子薪资增长表现迟滞。

她说，唯有失业率逼近5%时，她才会“预期薪资开始见到上涨压力。”

她称就算到了这个环节，薪资涨势将相当缓和，这让美联储有充裕的时间做出回应。

“在这个情况下，不会说没有提前采取行动就会看到薪资快速成长。”她向路透表示。“以史为鉴，我们没有理由预期薪资会一路持平一段时间，然后急速窜升。”

里奇蒙联邦储备银行的Hornstein立场并没有那么乐观。

“有一些迹象显示，名义工资的上涨有滞后的倾向，也就是说，就业市场开始正常化以后很长一段时间，名义工资才会开始上涨。”他在一封邮件中表示。

换句话说，如果美联储关注薪资状况，将会被表面安全的假象所蒙蔽，将在缺乏预警的情况下面对通胀。

Hornstein的研究表明，闲置劳动力的其他衡量指标也有可能会被过度解读。

Hornstein近期提出了一项闲置劳动力广泛指标，包括所有未计算在失业人口内的群体。其中有更愿意全职上班的兼职工作者，以及Daly等经济学家认为虽然当前放弃寻找工作，但就业前景改善时将重返市场的人群。

在针对各类就业者找到职位的可能性完成指数调整后，Hornstein发现，他的新指数显示危机后就业状况的改善和常规失业率相同。

“我们的指数显示常规失业率并未低估当前就业市场的松弛程度。”

**新常态**

经济学家对就业市场体质看法不一的另一个原因是，很难估计失业率降至多低，薪资压力才会开始积累。

联储官员估计要降到大约5.2%-5.6%，但这可能还有波动。

旧金山联储总裁威廉姆斯3月公布研究显示，“正常”失业率可能已升至6.5%左右。

那不仅高于当前的失业率，也比威廉姆斯本人一再主张的“常态”水准还要高出整整1个百分点。

威廉姆斯并未对这中间的差异多做解释。

被问及威廉姆斯的研究时，Daly表示，薪资停滞不前显示就业市场仍有许多闲置劳动力，她并坚持可持续失业率为5%的估计。

Hornstein则拒绝提供估计数值，称“大家对此有不同看法。”(完)

(编译 朱晓军/张明钧/洪曦/张若琪 审校 艾茂林/王洋/杜明霞)

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