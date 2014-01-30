美联储今年料将继续稳步减少购债 年底前完全结束

路透纽约1月29日 -路透针对华尔街顶级分析师的一项调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月会议上料将再次减少每月购债规模100亿美元，并将在年底前完全结束购债。

受访的17位初级交易商一致预期，美联储将在今年余下的每次会议上都以100亿美元的步伐减少购债。这一看法与本月稍早的类似调查结果相比基本没有变化。

野村驻美国的分析师Aichi Amemiya称，“美联储可能在3月会议上再将购债规模削减100亿美元。”

其还称，“若未来几个季度，经济继续成长或增速超过3%，削减规模可能达到200亿美元。”

这些与美联储直接进行交易的初级市场交易商预计，撤场计划可能在9月-12月之间某个时点结束。路透调查收到17位初级市场交易商的反馈。

美联储周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

在美联储是否会维持承诺--保持利率不变直至失业率至少降至6.5%方面，特别是鉴于通胀率仍低于2%的目标，交易商意见分歧加大。

美联储周三声明称维持利率不变，接受调查的14家交易商有九家称预计美联储会维持承诺。

不过随着失业率已经降至6.7%，而经济增长仍充斥不确定性，五家交易商预计美联储会降低失业率门槛或完全摒弃这一指标。三家交易商认为会将门槛调低至6%，最早可能在3月就会调整。

16位交易商回答利率上调时间的问题，多数预计在2015年下半年之前不会上调利率，仅有两家交易商预计会在此时间之前上调利率，四家交易商预计上调利率时间晚至2016年上半年。

美联储下一次会议将在3月18日召开，3月19日举行新闻发布会和公布声明，这将是叶伦出任美联储主席后的首次会议。现任主席伯南克将在周五离职。(完)

(编译 孙茉莉/田建华; 审校 张涛)

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