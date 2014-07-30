焦点：美联储料继续削减购债 可能提供升息时机的模糊线索

路透华盛顿7月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三看来肯定要推进撤出购债刺激的计划，还可能提供一些关于距离最终升息还有多久的模糊线索。

外界普遍预期美联储会将月度资产购买规模从350亿美元降至250亿美元，这样可能在今年秋季终结该刺激计划。

由于该决定预计不会有什么波折，而且也没有新的经济预估，美联储不会举办新闻发布会来指引投资者，金融市场只能梳理美联储声明，来寻找官员们是否越发急于要逆转货币宽松的线索。

美联储自2008年12月以来都维持隔夜利率在近零水位，通过一系列购债计划，美联储的资产负债表规模是之前的四倍多，来到4.4万亿美元。

不过随着失业率下滑，且通胀坚挺，美联储可能会暗示货币泛滥的日子屈指可数了。周三公布的数据预计会显示，美国第二季GDP环比年率为成长3%。

Capital Economics的Paul Dales在研究报告中称，“对于就业市场有多少闲置资源，美联储可能会开始转变观点。”

六周前美联储结束上次会议后表示，失业率“还在高位。”不过此后失业率降至近六年低位6.1%。

摩根大通分析师Michael Feroli在研究报告中称，美联储的措辞可能会调整为“有点高。”

很大程度上，就业市场的景气是美联储利率决议的关键。

美联储主席叶伦认为，就业市场迟滞的状况比失业率表现要来得严重，不过她本月稍早警告称，若劳动市场改善速度持续较预期来得快，则升息时点“有可能比当前预想来得更早、且更为迅速”。

本月初公布的就业数据优于预期，在这之后路透调查分析师预估首度升息的时点将落在明年第二季，先前预估则为明年第三季。

上述预估与利率期货的表现相符，目前利率期货显示市场预估将在2015年6月升息。

美联储官员也可能承认美国物价温和升高，更加接近美联储的目标水准2%，不过做出此一表态的可能性较低。

不过关于结束购债及首度升息的时间会间隔多久，分析师多预期美联储将会坚守“相当一段时间”的说法。(完)

(编译 石冠兰/田建华/张明钧; 审校 李春喜/艾茂林/龚芳)

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