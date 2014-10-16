综述：美联储本月稍后料结束购债 但或许暗示对升息保持谨慎

路透10月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)有可能在本月稍后安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不会袖手旁观。但一位高层决策人士关于继续购债的提议，则看起来有些不切实际。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四暗示，如果能再继续进行几个月的购债，决策者将获得必要时间来评估近期通胀前景恶化情况。

“美国通胀预期正在下滑，这是央行所不能容忍的，”布拉德在彭博电视上表示。

过去一年失业率大幅下降，让美联储相信可以在10月28-29日举行的下一次会议上结束量化宽松货币政策(QE)，同时也强化了许多联储官员对于2015年中期升息的预期。

布拉德称，他目前仍坚持对明年第一季加息的预期。

但海外经济体显示越来越多的疲弱迹象，尤其是欧元区最大经济体德国，与之相关的全球股市下跌也促使投资者质疑美联储的决心。或许最让美联储头疼的就是，债券市场通胀预期指标大幅下降。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在蒙大拿州比林思市对银行业人士和农户表示，2015年加息“不合适”。外界认为柯薛拉柯塔是最担心美国经济复苏力道的官员之一。

美联储数年来一直难以让通胀率回到2%目标。

布拉德在华盛顿参加一次活动的间隙对路透表示，“量化宽松政策中止，有可能会传递出一个信号，表明我们的确希望维持通胀预期稳定”。

但分析师表示，路线不需大幅调整，尽管对全球经济疲弱、美元上涨和股市缩水可能会损及美国经济复苏的这种风险，美联储希望表现出敏感性。交易员已经将加息预期时间推后至明年晚些时候。

“我认为美联储现阶段不会改弦更张，”里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯对路透表示。“但如果抛售持续并威胁到国内经济，他们将不得不暗示会以某种方式推出更多宽松举措。”

**调整声明措辞**

继周三大跌后，美国股市周四微升，得益于数据显示经济仍充满活力。而美元继续攀升，导致衡量中期通胀预期的指标下滑，凸显通胀持续处于低位的威胁。

“如果目前的形势持续至10月底的下次会议，就有可能在美联储声明中被提及，”摩根大通分析师Michael Feroli说。

他表示，美联储可能再次提到持续低通胀构成的风险，或者把升息与通胀预期的回升挂钩，以此强化结束购债后还将等待“相当长一段时间”再升息的承诺。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三接受路透专访时，对于美联储在面对通胀率过低时强化政策前瞻性指引，也暗示采取类似的作法。

“若通胀根本没有上升，而且经济增长也未超过趋势水平，就可能希望强化这一指引，”威廉姆斯称。“有可能将前瞻指引进一步与我们的通胀预估或是类似指标挂钩。”

但威廉姆斯表示，迄今为止的数据仍然让他保持乐观，他依然认为在2015年中期开始加息或许是合理的。美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利等其他一些联储官员也在近几日表示，2015年中期升息看来仍然是适宜的。

同时，属于政策强硬派的费城联储总裁普洛瑟表示，金融市场下挫还没严重到足以重创美国经济的程度，也无需央行作出反应。

他在宾夕法尼亚州艾伦镇对记者表示，只要国内经济看起来稳定，美联储不应该有过度反应。

利率期货市场走势显示，投资者将美联储升息时间预期推迟到2015年10月或12月，就在几周前市场还预测会在明年中期升息。

“鉴于目前的不确定性，联储说得太过具体是不明智的，”美联储前理事克罗兹纳说。“我预感他们将试图重新评估自己的预测。”(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。