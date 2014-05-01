（更正）美联储进一步缩减购债 对经济前景信心满满

(更正：内文第一段“周五”应为“周三”)

* 美联储称经济在冬季期间放缓后回升

* 将月度购债规模缩减100亿美元，符合普遍预期

* 除了经济评估，政策声明变动甚微

路透华盛顿4月30日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。

美联储在结束为期两日的会议后发布声明称，近期信息“显示经济活动成长升温...此前在冬季期间大幅放缓，部分原因是天气状况不利。”

“家庭支出似乎以更快速度增长，”美联储补充称，但表示企业投资“略微滑落。”

美联储宣布，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。决策者一致同意上述决定。

就在美联储公布政策声明前几个小时，美国商务部公布，第一季GDP环比年率仅增长0.1%，为2012年第四季以来最慢增速。但美联储寄望于近期其他数据，这些数据显示经济活动正在回升。

的确，美联储这次的声明比3月19日的会后声明更令人振奋。美联储当时指出经济活动减缓，但主要归因于冬季严寒天气所致。

“美联储想要表达的是不要在意第一季的数据，因其并未反映经济潜在的成长力道，”纽约FederatedInvestors首席股市策略师Phil Orlando表示。

美国股市温和收高，而美国政府公债价格则在美联储声明出炉后上扬。美元兑欧元及日圆持稳，先前曾因第一季成长数据令人失望而走贬。美国原油期货和布兰特原油期货保持跌势，现货金小跌。

**美联储逐步缩减购债规模**

美联储将每月购债规模削减100亿美元，累计迄今已缩减400亿美元。

美联储为打击金融危机及随之而来的衰退及经济成长迟缓，透过三次购债计画释出资金，导致央行资产负债表暴增三倍至逾4.2万亿美元，美联储随即打算逐步缩减购债规模为此划下句点。

若购债刺激举措按计划结束，则将为预计明年推出的一系列决策奠定基础，这些决策包括何时及如何缩减资产负债表至更为常规的水平，另外最重要的是，何时将目标利率自2008年底以来的近零水准提高。

美联储透露，其理事会成员周二会议上讨论了“中期货币政策议题”。在过去，这样的会议之后通常会有重要的政策调整。

但叶伦在她担任美联储主席以来召开的第二次会议上，没有就利率或联储未来几个月必须回答的其他核心问题提供新的具体指引。美联储政策委员会在声明中称，将在购债计划结束后相当长一段时间内保持指标利率在0-0.25%，这与3月会议后使用的措辞相同。

的确，在有关经济的讨论之外，美联储声明与上月几无变化。

本次会议后，联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模将分别缩减50亿美元，至250亿和200亿美元。

分析师原本预期此次会议基本不会有什么意外，美联储正在逐步结束购债计划并讨论何时首次升息，在此期间可能还是维持一切照旧的模式。投资者目前预期首次升息大概在明年年中。

通胀迹象难寻，而失业率仍高居6.7%，叶伦曾表示经济中仍有大量"闲置"。美联储在声明中指出，失业率“居高不下”，情况继续改善仍需要持续低利率等形式的“适宜宽松政策。”

GDP报告虽未令美联储偏离既定进程，但可能影响将来的讨论。0.1%的环比年率增幅远远低于预期。

“这当然会给叶伦一方更多理由来维持更加中性至宽松的立场，”花旗驻纽约外汇分析师RichardCochinos在美联储公布决定前说道。

市场还将关注下一轮就业和通胀数据，以判断美联储认为冬季成长低迷只是暂时现象的观点是否正确。(完)

(编译 杜明霞/龚芳/于春红/孙茉莉; 审校 郑茵/白云)

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