调查：美联储料于3月缩减购债 但12月及1月行动预期升温

* 63位受访分析师大多认为美联储最有可能3月缩减购债

* 接近一半受访分析师认为有可能提前实施

路透12月9日 -周一公布的路透调查结果显示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将在3月开始缩减月度购债规模，但部份分析师愈发认为美联储最快可能本月或1月政策会议就付诸行动。

周五公布的就业报告再度展现聘雇活动强劲，失业率意外下滑，促使多位分析师对美联储何时缩减月度购债850亿美元的预期时间点提前。

受访的63位分析师中有近半数的29位认为，在叶伦接替贝南克主席一职之前，美联储将会在12月或1月缩减购债。有九名分析师预期将会在12月17-18日会议间缩减购债，19名分析师认为是1月，另有一名预期是12月或1月。

两周前所做的路透调查显示，62位分析师中有16位预期1月缩减购债，仅有3位预期12月行动，其余则认为是3月或以后才会实现。

但63位分析师中的多数--33位分析师仍认为美联储3月开始缩减购债。

前后两次调查都有做出回应的41位分析师中，如今有10位将时间点的预期提前，但有25位分析师则是维持原有预测不变。

全球金融市场正在惴惴不安地预测美联储何时缩减刺激政策。联储在9月时决定暂不缩减购债规模，推动全球许多股市上扬，有些股市甚至创出纪录高位。

“近期的就业数据的确增加了美联储在12月削减资产购买规模的可能性，但我们相信联储仍会认为失业率的下降夸大了就业市场改善的程度，”巴克莱资本的经济分析师写道。

虽然很多人同意就业市场终于走上正轨，但许多人认为通胀情况却并非如此。

美联储在过去一年中买入长期公债和抵押支持债券，以维持利率在低位，使经济走上持续成长的道路，并提振就业市场。

周五公布的数据显示，11月新增就业情况好于预期，失业率将至7.0%的五年低点。

大多数人预期，美联储现行的第三轮量化宽松计划(QE3)将在2014年下半年结束。

分析师对初次削减规模的预估与11月20日调查时一致，仍为每月减少100亿美元。

和以往很多次路透调查一样，多数回复者表示，减少的购债当中公债和抵押支持债券各占一半。其余回覆者则认为美联储倾向于更多削减公债的购买规模。(完)

(编译 张明钧/郑茵 审校 戴素萍/张荻)

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