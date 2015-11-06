热点聚焦：年底升息的暗示被市场当作耳旁风 叶伦只好有话明说

路透纽约/旧金山11月5日 - 上周美国联邦储备委员会(美联储)调整其政策声明措辞，并将12月升息的话头重新拾起的时候，就是在进行一场精确计算的博弈：动用一项古老而颇有争议的政策工具，将会引起金融市场的注意。

这场博弈中，联储特意提到下次政策会议是可能升息的日期，并且达到了预期效果：投资者迅速削弱对联储将等到明年才会升息的押注。

然而，通过对美联储现任/前任官员以及那些决策者身边人士的采访发现，在联储声明措辞中使用所谓的日期指引，这个决心下得并不容易。某些官员觉得，即便是在暗示可能进行政策调整的语句前后提到一个日期，也不会被当作可有可无的预期，而会被看作不能食言的承诺。

正如摩根大通经济学家Michael Feroli指出的，上一回美联储透露出下次会议可能有所行动，还是1999年的事情。本次全球金融危机和衰退期间，美联储也曾求助于基于日期的超宽松政策承诺，但在三年前就不再这样做了。

然而采访中发现，美联储主席叶伦和她的副手们深感挫败，认为投资者对于他们发出的年底前可能升息的讯息几乎是置之不理，因此上月他们决定有必要冒一次险。

结果，利率期货市场目前认为下月升息的可能性略高于50%，比10月中旬时不到30%大大提升。相比之下，路透调查中受访经济学家则一直倾向于12月升息，甚至在联储上个月会议之前就是如此。

市场预期美联储12月升息机率变化走势图： reut.rs/20v61Ut

上周叶伦的公开讯息传达，是她接任美联储主席近两年来最重大的棋步之一，透露出美联储仍然认为今年进行一次小幅升息是最可能的情况。

多位美联储官员及熟悉美联储想法的人士指出，对于市场在12月15-16日会议之前的预期想法，美联储目前觉得能够接受。

“我觉得成功的结果就是，市场预期朝向认为12月会议是有可能开始升息，但不是绝对笃定，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四在瑞士伯恩表示。“我很满意已经达成了。”

**适时**

美联储决策官员目前已经陆续站到支持叶伦的一方，尽管有些公开评论听起来和叶伦的讯息有所冲突。美联储10月28日的声明是以9票支持1票反对通过，两名之前公开主张延后升息的美联储理事，最后都加入多数阵营。

“如果多数决策官员仍然认为这样作是太早，那么他们本来应该会让声明措辞和上次一样不变，”曾担任叶伦顾问的Dartmouth学院经济学教授Andrew Levin指出。

叶伦自己也在周三重申，今年开始升息仍然是她比较支持的作法，她向众议院金融服务委员会表示，只要经济持续目前为止的表现，“适时行动”是比较安全的。

尽管月度就业增长减缓，令部份投资人认为美联储应暂且按兵不动，但几位决策官员指出就业增长放缓是劳动市场复苏接近尾声的迹象。

鼓吹美联储应更有耐心的投资人及分析师们警告，在欧洲、日本、中国及其他国家都在放宽政策之际，美联储倘若调高利率，恐将令市场陷入动荡。自2008年末以来，利率一直维持在近零水准，即便一个小小的动作，都将令全球市场掀起波澜，拉抬美元汇价，并促使资金抽离新兴市场。

事实上，中国经济减速及担忧全球经济不振，导致市场8月时涌现短暂但凶猛的卖压，进而促使美联储9月时决议维持利率不变。尽管部份决策官员指称该项决议是在正反意见难分轩轾的情况下做出，但有监于美联储的决议，许多投资人即削减对今年升息的押注。

自此之后，美联储主席叶伦、副主席费舍尔(Stanley Fischer)及纽约联储总裁杜德利就开始强力放送年底前将开始缓步升息的讯息；部份原因为油价持稳，通胀可望回升。

但叶伦于9月24日发表的演说，因身体不适提早结束。[nL4S11V1G8]

**讯号模糊不清**

美国稍后发布一连串疲弱的经济数据，加上两名接近叶伦的重量级联储理事布雷纳德及塔鲁洛均呼吁应耐心应对升息，使得利率前景更加晦暗不明，也令抨击联储沟通不佳的炮火更加猛烈。

据三名与会人士指出，华尔街银行人士及分析师于10月16日参加纽约联储顾问小组会议时，批评美联储释出的讯息混乱不清。

对美联储官员以及美联储周边消息人士的专访内容显示，要在下一次政策声明暗示12月讯息的计划，就是在这段时间左右开始成形。

叶伦、她的几位副手以及一些高层幕僚，通常在政策会议的两周前一同撰写会议声明第一版草稿。

一周后，在加入其他地区联储银行总裁以及理事的反馈意见之后，一份被称为“蓝绿皮书”的报告，实质上为政策声明措辞正式定调。

据一名了解美联储决策流程的消息人士称，部分美联储官员不是很能接受这个“创新”作法，但他们还是同意给予支持，因为大家觉得“市场并没有把美联储的话听进去”。

消息人士称，提到12月份并不等于承诺12月份真的就会加息，因为最终决定依然要取决于经济情势到底是符合或偏离美联储的就业、增长和物价中期预期。

但是这样的措辞让鹰派和鸽派都能够予以背书，为叶伦换取时间争取内部支持她的计划，一边继续斟酌调整美联储的讯息。

“这是叶伦一次很有技巧的决定，”美国企业研究院(AEI)经济学家兼美联储货币前任负责人Vincent Reinhart称。

“让比较鹰派的同僚相信你愿意收紧政策而收服他们，同时也让鸽派同僚相信，藉由较早开始加息，可以在更长的时间内保持宽松政策，因而也收服鸽派。”(完)