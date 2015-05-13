版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 10:24 BJT

美联储考虑在政府违约时向三方回购市场提供支持--消息

路透华盛顿5月12日 - 据一位了解纽约联邦储备银行计划的人士透露，如果美国发生债务违约，应如何避免规模庞大的短期贷款市场陷入冻结，美国联邦储备理事会(美联储)对此问题进行了研究。

该位要求不具名的人士周二告诉路透，联储官员对于能否向三方回购市场提供支持进行了研究。该市场是华尔街短期贷款市场的支柱之一。

此前在周一有消息称，国会工作人员已经看到文件，美联储针对如何控制主权债务违约进行了安排。

这些文件包括债务延迟偿还时间安排以及美联储的贷款工具，之所以进行这些安排，是由于在2011年和2013年，美国联邦政府两次险些因为国家债务问题上的政治角力而无法偿债。

上述消息人士称，联储在计划中考虑，如果在三方回购市场中，清算银行不接受违约的美国债券作为担保品，联储应该如何做。

“他们的确不知道这是否有可能发生，”这位人士称。

该人士还表示，美联储的计划安排还包括预先拟好新闻稿以及其它材料，以便在出现违约时保持市场平静。

“他们对如何控制由此产生的市场后果要关心得多，”这位人士说。

纽约联邦储备银行没有立即回复置评要求。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐