美联储考虑在政府违约时向三方回购市场提供支持--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿5月12日 - 据一位了解纽约联邦储备银行计划的人士透露，如果美国发生债务违约，应如何避免规模庞大的短期贷款市场陷入冻结，美国联邦储备理事会(美联储)对此问题进行了研究。
该位要求不具名的人士周二告诉路透，联储官员对于能否向三方回购市场提供支持进行了研究。该市场是华尔街短期贷款市场的支柱之一。
此前在周一有消息称，国会工作人员已经看到文件，美联储针对如何控制主权债务违约进行了安排。
这些文件包括债务延迟偿还时间安排以及美联储的贷款工具，之所以进行这些安排，是由于在2011年和2013年，美国联邦政府两次险些因为国家债务问题上的政治角力而无法偿债。
上述消息人士称，联储在计划中考虑，如果在三方回购市场中，清算银行不接受违约的美国债券作为担保品，联储应该如何做。
“他们的确不知道这是否有可能发生，”这位人士称。
该人士还表示，美联储的计划安排还包括预先拟好新闻稿以及其它材料，以便在出现违约时保持市场平静。
“他们对如何控制由此产生的市场后果要关心得多，”这位人士说。
纽约联邦储备银行没有立即回复置评要求。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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