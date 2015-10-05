焦点：用利率刺破资产泡沫？美联储官员看法分歧

* 随着美国升息临近，金融稳定议题浮现

* 决策者争论将来是否可能增加一项维护金融稳定的职责

* 罗森格伦、费舍尔对阵柯薛拉柯塔、梅斯特和科恩

路透波士顿10月2日 - 对于是否应当调整利率以缩小危险的金融市场泡沫，美国联邦储备委员会(美联储/FED)一些主要决策者周五陷入分歧，这说明随着美联储接近历史性的政策收紧，这个有争议的想法再次出现。

在通胀和就业两个正式目标以外，赋予美联储实质上的第三个职责，在2007-09年金融危机之后得到了更多的支持，有些人将这场危机部分归咎于之前一些年过于宽松的货币政策放任风险生根。

美联储接近约10年来的首次升息，年内就可能实施。行动宜早不宜迟的一个原因是要防止金融市场中的高风险领域酝酿不稳定性，例如杠杆贷款、高收益债券，甚至汽车贷款等。

目前为止美联储的做法是，利用对于银行和其他机构的有针对性的金融法规与监督，即所谓的宏观审慎工具，来防止可能危害整体经济的风险露头。货币政策被保留用于实现2%的通胀及充分就业的目标。

但据波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦与他人共同撰写的一篇文章，美联储官员在会议上常常讨论金融稳定，这些讨论已经影响了政策决定。

“有理由相信金融稳定是货币政策决策者应当明确考虑的一个问题，”该文章的结论称。该文章周五在波士顿召开的美联储关于金融稳定的会议上发表，来自全球各地的央行官员参加了此次会议。

罗森格伦等希望维持低利率以促进就业的美联储鸽派人士，称这项研究“是对这个领域的初步探索...但确实抓住了我们可能的行为方式。”

他敦促同僚思维跳出通胀和就业，称收入不均衡、政治僵局，以及全球多年的超低利率等问题看来“现在棘手得多”。

文章以美联储官员从1987年至2009年提到金融稳定问题相关术语的次数为基础。文章发现1990年末科技泡沫时期提到的次数大增，再就是最近的危机时期，共提到“股市”1,210次，“破裂”982次，“波动”853次，“泡沫”30次。

随着决策者思考在实施近七年近零利率后，何时开始升息，有关金融系统可能出现泡沫的担忧加剧。美联储主席叶伦和多数其他官员预计升息将在今年稍晚。

叶伦等人公开表示，担心维持过低利率的时间太长，恐使得投资者冒险过度，有可能破坏经济稳定。

美联储副主席费舍尔称，维持金融稳定的任务可能落在货币政策身上，即便利率是迟钝的工具。

“有限的宏观审慎工具箱...让我认为有时候可以将调整货币政策作为抑制金融稳定风险的手段加以讨论，”费舍尔称。

**传统主义者**

尽管美联储按照2010年多德-弗兰克金融改革法的要求有义务防范整体金融体系风险，但基本将其解读为意味着直接监管银行及其他金融机构，以及制订更严格的规则，比如资本标准。

波士顿会议及罗森格伦的文章，似乎让有关利率作用的看法分歧更尖锐。

另一鸽派人士--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔站了出来，强烈反对把稳定金融系统的目标加入到美联储的任务清单中，称这样做会让公众对于美国法律规定的美联储两大目标更不确定。

他表示，只有在可能干扰通胀和就业目标实现的情况下，利率决策时才应考虑金融稳定。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特及美联储前副主席科恩与柯薛拉柯塔一起站在传统主义一边，科恩认为利率在应对杠杆增加或流动性错配方面可能不会特别有效。

他表示，政策调整要相当大才能产生效果，而通胀和就业方面的代价“可能是相当大的”。这对“货币政策将十分不利”，而且在金融稳定受到威胁时，只能当作“最后一道防线”。

梅斯特警告称，货币政策和宏观审慎政策讨论可能应当分开，以保护美联储宝贵的独立性。

“若有效货币政策意味着宴会一开始就撤走大酒杯，那么有效金融稳定政策可能意味着客人没到就要撤走大酒杯，因为金融稳定的风险是逐步累积的，可能要更早采取行动才有效果，”她称。

英国央行的正式职责包含维护金融稳定，而新兴市场的一些央行为了金融稳定而非正式地调节货币政策。

美联储仍在努力分析确保金融稳定的新任务，危机期间担任美联储理事的克罗兹纳称。

“我们不希望让央行来防止冒险行为发生，”他称。“这是比较复杂的问题。”(完)