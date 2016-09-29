美联储官员的最大分歧：经济是过热抑或一成不变

路透圣路易斯9月28日 - 投资人可能预期美国12月将升息，但经济到底是一成不变、强劲到足以抵御立即升息、还是在这两者之间游走，美联储决策者的看法仍然分歧。

在美联储上周决定维持利率不变后，本周有10位联储官员接连露面发言，突显出市场和民众有大量的美联储发言有待消化。

美联储去年12月进行其近10年来的首次升息，根据CME Group的数据，许多投资人目前预期今年12月会再度升息，但可能性仅为52%。

由于美国总统大选和接下来两个月的数据仍可能震荡，美联储决策者的言论表明相关讨论远未结束。

“低利率环境不仅仅是在美国的一种现象，也不只是美联储政策造成的一种情况，”美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三在圣路易斯的一个社区银行会议上发表讲话时说。

“而是一种全球性现象，有经济基本面的基础原因”，而且这些基本面状况可能继续持续下去。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特则称，认为“这次(情况)完全不同”，应远在通胀率上升前就放弃加息的标准做法，这样的想法是错误的。

“决策者们需要承认经济结构可能改变，但他们不应当抛弃所有从以往经验中吸取的教训，或是被这次情况完全不同的想法带入歧途，”梅斯特称。梅斯特对上周的决定持有异议，支持立即加息。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，等待更长时间再行加息的风险正在增加。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周三表示，利率会更长期地维持在低位，因为没有迹象显示存在通胀压力。

“距离经济过热还有一段距离，”卡什卡利在明尼亚波利斯的机构投资者会议上称。明尼亚波利斯联邦储备银行的网站对卡什卡利的讲话进行了直播。

其他地区联储总裁及美联储理事鲍威尔将在周四讲话。

最有影响力的声音--美联储主席叶伦一直维持各种选项的可能性，称觉得升息的条件在增强，但上周发布的声明立场开放，称经济在促进就业增长方面“仍有空间”。

叶伦周三对众议院金融服务委员会作证。此次听证主要针对美联储的监管职责及其所考虑对银行年度压力测试进行调整。

**基本面疲弱**

埃文斯的讲话凸显出，经过八年来时而萧条的经济复苏后，美联储内部对于经济现状看法分歧。

另外两名地区联储总裁与梅斯特立场一致，对上周的利率决定持反对看法，其他官员也曾表示美联储需及时行动，以防通胀迅速上升。

而另一派则认为，2007-2009年金融危机过后，全球及美国经济基本面疲弱，美联储影响力更大的理事会内部对这一观点有坚定的支持者。

埃文斯表示，经济增长疲弱、劳动力人口老龄化和生产率不佳可能使未来数年美国经济都被低利率缠身，而且美联储难以实现2%的通胀目标。

一些金融领域的人呼吁提高利率以改善贷款息差，但埃文斯提醒道：这不可能很快发生。

埃文斯指出，均衡利率估值稳步下滑，意味着货币政策不像很多分析师估计的那么宽松，通胀上升过快的风险较低，升息的理由也较少。

“当今美国政策的宽松程度，要低于从简单货币政策规则和其他历史比较中得出的结论，”埃文斯说，“超过2%通胀目标水准的风险较低，而且我们最终实现2%目标的可能性较小。”

埃文斯对银行家们表示，他们需要为低利率的“新常态”做出仔细计划，而非寄望于回到存贷息差较大、他们在竞争上更具灵活性的时期。

“在一段时间内我们可能处于低利率环境，”埃文斯说，“这是货币政策正常化步伐料非常缓慢的一个原因。”(完)